港人流亡法國爭取民主 最後悔沒跟家人好好道別

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LK是流亡法國的社運人士，她向中央社表示，最後悔的是離開香港時沒有好好跟家人道別。她稱台灣為「近乎奇蹟的民主進程」，希望台灣人不要相信一國兩制。圖攝於1月10日。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年2月3日

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（中央社記者曾婷瑄巴黎3日專電）香港自由民主處於風雨飄搖中，LK是流亡法國的社運人士，她向中央社表示，最後悔的，便是離港時沒有好好跟家人道別。至今仍在奮鬥抗爭的LK也呼籲台灣人，「不要相信一國兩制」。

初見LK，是在2020年7月巴黎反香港國安法遊行上，她作為主辦單位「非洲香港法國聯盟」（AHKF）成員接受中央社訪問；再相見，LK已取得政治難民居留，被迫暫別故土。

LK在1月10日接受中央社專訪，談及自己流亡法國的故事，及對香港民主急轉直下的無奈與悲憤。

2011年，LK從香港來法國攻讀戲劇，2014年學成返國。當時的她未曾想，有天會以難民的身分再居於此。

自2012年香港反國民教育運動到2014年雨傘革命，LK開始積極投入社運，扮演協調各組織的角色。2019年10月，LK出差前往義大利。當時香港「反送中」運動如火如荼，引起國際關注，在法港人組織透過LK創設的法語香港新聞平台聯繫她，希望她能出席法國國會於10月舉行的香港議題聽證會。

10月聽證會後，LK返回香港；12月，她再度受邀，帶著獨立記者、學運人士與前線醫護員出席國會聽證會。會後，剛好正值全國大罷工，她便和2位記者留在法國報導。

隨後，她接受「國際花生專員 郭祭倩」等獨立媒體委託，到南美洲智利報導風起雲湧的全國示威。2020年2月她返回法國，正要回港，卻傳來亞洲出現「不知名」病毒的新聞，原以為只是像嚴重急性呼吸道症候群（SARS），母親勸她先在法國，待疫情平息再回家。

殊不知，此去經年，一連串消息猝不及防。先是2019冠狀病毒疾病（COVID-19）全球大流行各地封城、班機取消，LK滯留法國。接著，香港國安法7月強制施行，大抓捕隨即展開，氣氛肅殺。LK說，「這時我了解到，即使不怕坐牢，但若回去，就不能再發聲了；若我想繼續，就得離開香港」。

LK表示，她原想在法國申請學生簽證，但行政程序因COVID-19異常混亂，便在主管機關的建議下申請了政治難民。當時母親跟她說，「你先別回來，等香港光復了，我們再見面」，使她淚流滿面。

聊到12月出國前的最後一刻，LK告訴中央社，她原以為會是個短暫旅程，未曾想回家之路竟如此遙遙無期。她說，由於當時交通不便，離港前暫住朋友家，出發前都沒有和母親見面道別；弟弟送機時，她也因忙著幫同行人打點，很快地說了再見。

回想起來，LK非常後悔。現在許多朋友離港前問她該如何準備，「我都會跟他們說，最重要就是和家人好好吃一頓飯，好好說再見。沒有想過，原來不是每個再見，都會再見」。

被問及對香港未來的看法，LK坦言，「說樂觀是騙你的，我們將成為大灣區香港，若沒有意外，就會朝那個方向發展」。

她說，「其實從2019年運動開始，大家都知道不可能贏了」。LK回想起當初理工大學圍城，為了救學生，各行各業參與者排成人龍傳遞物資，場面令人動容。她哭著告訴中央社：「我們在被誅滅之前，已盡力地吶喊過。可能香港不會再存在，但我們也曾努力了，不是默默地順從，而要抗爭到最後，至今仍在努力。」

記者問，香港人接下來能怎麼做。對此，LK希望在香港的朋友能多看外國媒體，「避免自己被絕望吞噬」。她覺得現在香港是韜光養晦的時間點，「黑暗之時，要更努力保持身體和心靈上的健康與知識，為民主做準備」。

她也希望海外港人保重自己，同時能更開放，不忘本、也不死守，「最重要的，可以的話，幫香港不能發聲的人發聲，盡力不讓世界遺忘香港」。

至於想對台灣說的話，LK毫不遲疑地回答：「不要相信一國兩制，中共給你的東西，它一定是加倍收回。」

LK也感謝台灣讓她看到亞洲民主的希望，包括對多元性取向的人的尊重，而近日的罷免案，也讓她深切感受到台灣的民主。

她表示，台灣還是有移工、外籍學生、原住民權益等問題要解決。她說，「人民不能只站邊，若要當家作主，就必須擔起監督的責任。不要把民主跟自由視為理所當然，它們其實是很脆弱的」。

最後，LK稱台灣為「近乎奇蹟的民主進程」，希望台灣能繼續守護民主制度，「讓更多國家聽到台灣、理解台灣，跟台灣學習」。（編輯：高照芬）1110203