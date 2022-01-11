「時代革命」台灣全球唯一上映 港導演籲珍惜自由[影]

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以2019年香港反送中運動為背景的紀錄片「時代革命」在摘下第58屆金馬獎最佳紀錄片後，11日也宣布台灣成為可以上映的唯一地區，將於2月上映。（時代革命提供）中央社記者王心妤傳真 111年1月11日

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（中央社記者王心妤台北11日電）記錄香港反送中事件的「時代革命」摘下第58屆金馬獎最佳紀錄片後，今天也宣布台灣成為可以上映的唯一地區，將於2月上映，導演周冠威也錄影呼籲，「希望大家珍惜這份自由」。

「時代革命」以2019年香港反送中運動為背景，透過7組不同示威者的視角，記錄占領立法會、721元朗襲擊及香港理工大學衝突等關鍵事件，最後以2020年「香港國安法」通過作結。

全片歷時約2年的拍攝與製作，全程都在保密中進行，2021年7月於坎城影展閉幕前一天，才以突襲式放映公諸於世，電影權威媒體「綜藝報」（Variety）當時更以「坎城影展做了外交豪賭」作為標題報導。

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「時代革命」奪下金馬最佳紀錄片時，周冠威曾說，電影片尾寫上「香港人出品」，希望獻給有良知、有公義，曾為香港流過眼淚的香港人。他也說在製作過程哭過很多次，希望用眼淚宣洩憤怒與仇恨，更希望這部作品能給留在香港、流亡海外、甚至是監獄裡的朋友，「縱使你們沒有機會看到，單單是這部電影，都可以給予一份安慰、一份擁抱」。

對於台灣將成為可上映「時代革命」的唯一，周冠威親自錄影表示，很開心電影能在台灣上映，「希望大家珍惜這份自由，這部電影不能夠在香港上映，所以希望可以在台灣見到大家。」（編輯：張芷瑄）1110111