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時代革命周冠威讚台灣自由土地 盼借鏡香港並珍惜

2022/2/9 16:36
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（中央社記者王心妤台北9日電）記錄香港反送中運動的「時代革命」將在台灣上映，導演周冠威今天表示，香港的新聞自由已經受到限制，台灣能做的就是借鏡與珍惜自由，「台灣是自由土地」，謝謝台灣能上映。

「時代革命」將於25日在台灣上映，台灣也成為唯一上映的地區。導演周冠威今天接受台灣媒體訪問表示，因為自己是個電影人，當時也是希望用自己的方式為香港付出，這個初衷非常清晰。

周冠威說：「這次拍攝讓我看見抗爭者的勇氣，這個勇氣傳染我也感動我，大家知道我拍過『十年』的自焚者，這個片子我看到是一個邊緣人，希望外國人可以看到香港非常底層人的故事，這次抗爭告訴更多的人，讓拍電影的熱情發揮出來。」

2021年坎城影展接近尾聲時，突襲宣布放映「時代革命」，被外媒以「外交豪賭」為標題報導。周冠威表示，對於電影人來說坎城影展是個大的放映機會，報名後感恩也慶幸，影展單位也一直保守秘密直到放映前，「才可以很莊重、嚴肅、得體、隆重的在坎城首映。」

周冠威也說通常坎城影展放映後會有許多買家洽談，但這次沒有出現，「我不知道是不是政治上的問題，甚至懷疑發行商跟中國有來往，但現在的情況就是這樣，全球化現況是這樣。」

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「時代革命」也記錄台灣大選，周冠威表示，這能夠與香港現況做出對比，「台灣的經驗不單單是悲情，而是有個盼望，台灣人辛苦了這麼多年才有這樣的民主，香港也需要時間啊！我們的努力未必會白費。」

談到個人現況，周冠威表示，目前還能接受訪問，代表「暫時安全」，但未來仍不知，經過坎城影展放映後，的確有些工作被取消，「我不會花時間思考安不安全，但希望我能留在這裡為自由奮鬥，說想說的話，有些人認為我活在恐懼當中，但留在香港，我腦筋裡已經有最壞打算，做我該做的事情，珍惜這一刻的自由。」（編輯：張芷瑄）1110209

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