夏寶龍訪港沒談23條立法 分析：免嚇怕港人外資

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（中央社記者陳鎧妤台北29日電）中共中央港澳辦及國務院港澳辦主任夏寶龍完成在香港考察，分析稱，夏寶龍在基本法23條立法諮詢期訪港，但沒有高調談及23條立法及政治，相信是為避免嚇怕港人及外資。

夏寶龍於2月22日至28日訪港，是不足一年內第二次到港。去年港府公布夏寶龍4月到港考察時，已提到他會出席全民國家安全教育日。

他當天致辭時提到，「『修例風波』這場港版『顏色革命』雖然沒能得逞，但這是香港歷史上永遠抹不去的『傷疤』…它是懸在我們頭上時時敲響的一口警鐘，每時每刻都在警醒著我們！」

他又提到「遊行不是表達利益訴求的唯一方式」，引起外界熱議香港以後是否不可以有遊行。

與去年相比，這次夏寶龍在港的行程有多處不同。據港府公布，這次夏寶龍到港是了解香港經濟發展、地區治理等最新情況。他曾在茶樓喝茶、與青年對話、與工商界尤其是外商會面，以及與香港兩個律師會會晤，了解基本法23條立法情況。

不過，夏寶龍這次沒有發表公開講話，即使是基本法23條立法正進行諮詢。

香港時事評論員劉銳紹向中央社表示，夏寶龍在23條諮詢最後階段到港，也於23條立法諮詢完結當日離港，顯示中央始終關注23條立法，他沒有高調談政治或23條立法，相信是不想嚇怕香港人及外資，製造機會給外國批評。

他表示，夏寶龍來港前，香港特首李家超曾稱，如果中央官員與香港特區官員有任何公開活動，政府會公布，即如果非公開活動，政府不需公布。

他又指，夏寶龍在港期間不少有地位的建制派人士談及23條立法，或多或少也有代言的意味。當中有言論還表示，如果日後情況有變，還可以再立法。由此可見政治和國家安全仍是首要任務，只是表達方式有所不同。

劉銳紹表示，夏寶龍也關注香港經濟問題，但重點是「考察監督」香港如何改善經濟，對港府施壓。

他說，「北京認為已為香港掃除障礙，令香港『由亂到治』，之後『由治及興』便是香港的責任。北京不會想香港問題的源頭是北京的治港政策，這點是香港政府不能改變的。」

劉銳紹特別提到，另一個值得留意之處，是新任中共中央港澳辦、國務院港澳辦副主任農融也隨行到港。

他說，農融從沒有處理港澳事務的經驗，在外交系統只有3年，之前處理中國大陸地方事務，突然安排他處理港澳事務，唯一解釋是他在外交系統中曾擔任中國駐巴基斯坦大使。

他說，目前西方資金不斷撤出香港，將香港看成一個大陸城市，香港轉向東協或中東等發展，安排農融入港澳辦，可能是希望他在這議題上協助香港。

夏寶龍在港期間出席最少20場活動，會見區議員、地區人士、香港及海外商會等，聽取意見。

有不具名的香港學者表示，北京官員到香港視察，所獲得的資訊無可避免一定與實際情況有落差。現在香港的政治氣氛和體制，與5年前無可比擬，北京官員如何努力，都沒有可能看到全部真實情況，而這落差在過去5年嚴重加劇。（編輯：吳柏緯）1130229