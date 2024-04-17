香港國安法生效至今 291人被捕

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（中央社記者張謙香港17日電）據報導，香港國安法於2020年中生效以來，有291人涉嫌違法被捕，其中年紀最小者只有15歲。

無綫電視台報導，港府近日回覆立法會查詢時，提供了截至今年3月初因為涉嫌違反國安法而被捕的人數。

據報導，被捕人士中有218名男性及73名女性，年齡介於15至90歲，當中有170人及5家公司被起訴，112人已被定罪判刑或等候判刑。

香港國安法規管4類罪行，包括分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動以及勾結外部勢力。（編輯：唐佩君）1130417