港基本法23條立法諮詢獲98.6%支持 反對聲幾乎消失

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（中央社台北29日電）為期1個月的香港基本法23條立法諮詢昨日結束，港府稱共收到1萬3147份意見，其中1萬2969份表達支持、提出正面意見，占98.6%，另點名有逾10份反對意見來自「境外反華組織」或「潛逃外國者」。

據香港明報報導，港府於今天發布基本法23條立法諮詢結果，截至28日晚間11時59分的初步統計數字，在為期1個月的諮詢期間共收到1萬3147份意見，其中有1萬2969份支持、提出正面意見，占比約98.6%；此外，持反對意見的共有93份，占比約0.71%。港府並稱，其中有超過10份來自「境外反華組織」或「潛逃外國的人」。

另有85份意見書屬於單純提出問題或表達的意見不能反映立場。

報導引述香港保安局表示，諮詢結果反映立法建議獲大部分巿民支持，收到的意見涵蓋不同範疇，也有就諮詢文件具體意見以外，提出其他有關維護國家安全的建議，為擬定條例草案的過程提供寶貴的參考。

保安局稱，會盡速整合諮詢結果並向立法會匯報，參考所收到的意見爭取盡快將「維護國家安全條例」草案定稿。

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報導另引述港府發言人指，「對於社會各界積極發聲支持立法工作感到非常鼓舞，可見社會有強烈氛圍支持基本法第23條立法」。

根據香港基本法23條規定，「香港特別行政區應自行立法禁止任何叛國、分裂國家、煽動叛亂、顛覆中央人民政府及竊取國家機密的行為，禁止外國的政治性組織或團體在香港特別行政區進行政治活動，禁止香港特別行政區的政治性組織或團體與外國的政治性組織或團體建立聯繫」。（編輯：吳柏緯/陳鎧妤）1130229