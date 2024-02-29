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首頁 / 政治

港基本法23條立法 外交部籲中尊重港人追求民主

2024/2/29 12:46
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（中央社記者吳昇鴻台北29日電）香港「基本法」第23條立法的公眾諮詢期結束。外交部今天表示，台灣支持香港人民追求民主自由，呼籲中國政府尊重香港人民對自由、民主與人權的追求，讓香港穩定蓬勃發展才符合香港、區域以及國際社會的共同利益。

外交部發言人劉永健今天在例行記者會上回應媒體詢問時表示，政府一向關注香港發展，支持香港人民追求民主自由。

劉永健說，台灣除了持續堅定捍衛民主自由的制度與生活方式外，也將結合民主陣營、理念相近國家，為捍衛民主自由的普世價值而積極努力。

劉永健呼籲中國政府尊重香港人民對自由、民主與人權的追求，讓香港穩定蓬勃發展才符合香港、區域以及國際社會的共同利益。

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香港擬議「基本法」第23條立法，引發美國與英國關注；美國國務院表示，香港擬議「基本法」第23條立法，特別是對「國家機密」與「外部干預」採取廣泛且模糊定義，也認為此舉進一步違反中華人民共和國的國際承諾，破壞一國兩制框架。

英國外交大臣卡麥隆（David Cameron）也指出，港府所提草案不符「中英聯合聲明」闡明的香港民眾應享權利和自由，敦促港府與民眾進行確實、有意義的諮詢。（編輯：郭無患）1130229

#香港
#劉永健
#外交部
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