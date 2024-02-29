港基本法23條立法 英外相：不符中英聯合聲明

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳韻聿倫敦28日專電）香港「基本法」第23條立法的公眾諮詢期今天結束。英國外交大臣卡麥隆表示，港府所提草案不符「中英聯合聲明」闡明的香港民眾應享權利和自由，敦促港府與民眾進行確實、有意義的諮詢。

卡麥隆（David Cameron）發布聲明指出，「中英聯合聲明」確認香港在主權移交後50年內將維持高度自治，並持續既有自由與權利。作為聯合聲明的共同簽署方，英國有責任確保相關自由與權利的延續。

香港當局則有義務確保國家安全相關立法依循國際標準，並符合聯合聲明、基本法、「公民與政治權利國際公約」（International Covenant on Civil and Political Rights）以及「經濟、社會、文化權利國際公約」（International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights）闡明的權利和自由。

卡麥隆表示，港府1月30日發布的「基本法」第23條立法草案不符合前述法定義務，且將對香港民眾行使權利與自由造成負面衝擊。他敦促港府重新考慮草案內容，並與民眾進行確實、有意義的諮詢。

「基本法」第23條規定，「香港特別行政區應自行立法禁止任何叛國、分裂國家、煽動叛亂、顛覆中央人民政府及竊取國家機密的行為，禁止外國的政治性組織或團體在香港特別行政區進行政治活動，禁止香港特別行政區的政治性組織或團體與外國的政治性組織或團體建立聯繫」。

2020年實施的港區「國家安全法」僅納入23條一部分禁止罪行，例如分裂國家、煽動叛亂及顛覆中央政府，其餘未處理，待港府另行立法。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

卡麥隆在聲明提到，英國外交部官員曾透過私下及公眾諮詢管道向港府提出相關關切。這些關切包括但不限於港府嚴加懲戒言論相關罪行、擴大解釋「國家機密」、國際組織在港業務面臨被貼標籤為「外國干預」的風險，以及對「外部勢力」的模糊指涉和「外國干預」新罪名衝擊受「維也納領事關係公約」保護的正當合法外交領事活動。

卡麥隆表示，英方將密切追蹤「基本法」第23條的立法工作。（編輯：韋樞）1130229