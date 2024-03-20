英外相卡麥隆首訪印太 與泰國深化經濟安全連結

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（中央社記者陳韻聿倫敦20日專電）英國外交大臣卡麥隆今天將前往泰國訪問，簽署「英泰戰略夥伴路徑圖」，雙方擬在安全防衛、科技、能源、投資貿易、教育、衛生等領域強化合作。

這是卡麥隆（David Cameron）去年11月接任外相後，首次出訪印太區域。泰國之後，他將轉往澳洲，出席英澳外交暨國防部長（2+2）會談（AUKMIN）。

英國外交部表示，卡麥隆將與泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）以及副總理兼外長班普里（Parnpree Bahiddha-Nukara）會談，區域安全穩定是其中一個重點議題。

外交部指出，泰國是英國的重要安全夥伴，特別是在促進緬甸和平、維護國際法、增進區域合作等方面。

此外，考量全球超過一半貿易活動途經印太區域，與泰國在海事安全進行合作、確保英國能穩定取得所需貨品，十分重要。

深化雙邊經貿關係是卡麥隆此行另一大重點。他說，東南亞是商業活動強力引擎，與區域內國家合作可為英國創造就業機會與經濟成長，而泰國是東南亞最大規模經濟體之一。

據英國商業暨貿易部統計，英泰雙邊貨品及服務貿易額去年達62億英鎊（逾新台幣2500億元），年增3.1%。

訪泰期間，卡麥隆將前往一座空軍基地，實地瞭解泰國的「獅鷲」（Gripen）戰機採購計畫。

泰國空軍預計分階段採購10多架「獅鷲」，以取代訂於2028年退役的F-16戰機。泰國有12架現役「獅鷲」。

原本泰國的首選是F-35戰機，但去年遭美方否決，理由包括泰國缺乏適當的飛行員、基礎設施、安全措施、維修保養能力，「還沒準備好」駕馭像F-35這樣的先進戰機。

超音速多用途戰機「獅鷲」由瑞典紳寶集團（Saab AB）研發製造，供應鏈涵蓋瑞典、英國、美國，其中高達40%的零組件由英國企業供應。

英國外交部表示，一旦泰國新的「獅鷲」採購案確定，英國出口貿易可望增加約3億5000萬英鎊收入。

另一方面，英國去年11月在一場與東南亞國家協會（ASEAN）對話的科學、科技暨公衛合作會議上，宣布啟動「英國－東南亞疫苗生產研究樞紐」，目標包括供應高品質、價格實惠的疫苗。外交部指出，卡麥隆此行將與幾位研究人員會面。

英國2021年8月成為東南亞國家協會（ASEAN）的正式對話夥伴。（編輯：陳承功）1130320