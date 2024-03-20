美議員盼台海有事時南韓挺台 但強調面臨北韓威脅

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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國國會議員今天表示，希望南韓在台灣海峽發生意外事件時支持台灣，但指出北韓「迫在眉睫的」威脅，仍是首爾首要關切的問題。

韓聯社（Yonhap）報導，美國聯邦眾議院外交事務委員會亞太事務小組委員會主席、共和黨籍議員金映玉（Young Kim）做了上述表示。她指稱中國長期以來存在成為「經濟與軍事主導超級大國」的野心，並強調台灣在這時候的重要性如同民主「燈塔」。

金映玉在哈德遜研究所（Hudson Institute）主辦的論壇中指出：「如果台海出事，我相信他們（南韓）會與美國一起出面，但要記住南韓面臨北韓迫在眉睫的威脅。」

她說：「所以關於保衛朝鮮半島安全的問題，可能是他們心目中的第一要務。」

金映玉指出：「不關心台灣並將支援移走，將犯下大錯。」「我們必須留在台灣，繼續參與並做好緊急工作。」

金映玉也示警，如果台灣不受到保護，中國國家主席習近平可能放眼台灣之外。「我們明白習近平不只將眼光放在台灣而已。所有亞太地區其他國家都有危險。」

她強調，台灣因其半導體製造中心的角色而變得重要。她還說：「如果台海發生衝突，很顯然地，我們的經濟將受到威脅。這將成為一個國家安全問題。」

她表示，在海外發生的任何事情，「都會對我們所有的領域造成影響」，強調支持台灣安全的必要性。

金映玉指出：「當我注視全球各地的衝突時，我真的很高興日本和南韓一致同意超越歷史挑戰，向前邁進，展望未來。」

她指的是，日本於1910至1945年對朝鮮半島殖民統治所致的歷史緊張局勢緩和後，首爾與東京間的關係有所改善。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1130320