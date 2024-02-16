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美眾院通過維吾爾及西藏政策法案 籲中國停止鎮壓少數民族

2024/2/16 09:01（2/16 09:41 更新）
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示意圖。（中央社）
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（中央社記者江今葉華盛頓15日專電）美國聯邦眾議院今天通過「維吾爾政策法案」，並通過修訂「西藏政策法案」。前者要求行政部門增設維吾爾事務特別協調員，以保護維吾爾文化與語言，後者指出美國政策是西藏法律地位未定。

眾院今天以414票贊成、6票反對，壓倒性通過「維吾爾政策法案」（Uyghur Policy Act）。

法案授權國務院任命一位維吾爾事務特別協調員（Uyghur Issues Special Coordinator）向代表中國維吾爾族與其他受迫害少數民族成員的人權倡議者提供資金。國務院也應確保外交人員能接受維吾爾語培訓，並確保向駐北京大使館與領事使團派遣一名維吾爾語外交人員。

法案也呼籲中國政府承認並努力確保維護新疆維吾爾與其他少數民族的獨特文化、宗教和語言，並停止在新疆各地針對和平表達其民族、文化、政治或宗教認同者的鎮壓、監禁與拘留。

法案提案人、眾院外委會印太小組主席金映玉（Young Kim）透過新聞稿表示，維吾爾族與其他少數民族僅因為他們的身分，在中國共產黨領導的集中營中一再遭到壓制、拘留、監禁、酷刑與洗腦。美國必須透過言語與行動表明，反對維吾爾族種族滅絕與中共一再的虛假訊息、脅迫與虐待。

在通過「維吾爾政策法案」後，眾院隨後也以392票贊成、28票反對，通過「促進西藏與中國爭端解決法案」（Promoting a Resolution to the Tibet-China Dispute Act）。

這項對2002年「西藏政策法案」（The Tibetan Policy Act）的修正法案，將西藏定義為包括西藏自治區與青海、四川、甘肅與雲南省藏區。法案指出，美國政策為西藏與中國之間的衝突尚未解決，西藏法律地位仍有待依循國際法確定。

法案要求，美國西藏議題特別協調員辦公室的目標，應包括努力確保美國政府聲明與文件反駁中國政府與中共有關西藏的虛假訊息，包括有關西藏歷史與機構的虛假訊息，並授權該辦公室採取行動反擊。（編輯：馮昭）1130216

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