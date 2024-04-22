中駐美大使謝峰哈佛演說 台灣西藏學生4度抗議批沒資格來

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者石秀娟華盛頓21日專電）中國駐美大使謝峰昨天在哈佛大學演講時4度遭到來自台灣、西藏的學生抗議，演講拖延約45分鐘。學生批評中國剝奪香港民主自由、對西藏、維吾爾族遂行種族滅絕，沒資格到哈佛演說。

哈佛大學甘迺迪學院（Harvard Kennedy School）「大中華學生會」昨天召開中國會議，謝峰受邀在開幕致詞，場內外都有哈佛學生組織「抵抗中共學生聯盟」（Coalition of Students Resisting the CCP）、及「自由西藏學生會」（Students for a Free Tibet）發起的抗議。

就讀哈佛的台裔美籍學生吳亭樺今天接受中央社電話訪問指出，謝峰演講時，包括她在內，場內有2名台裔美籍學生、2名來自西藏的學生及青年針對中國在西藏、香港、東突厥斯坦、台灣等地侵犯人權、及侵略行為，表達抗議。

根據「抵抗中共學生聯盟」提供的影片，吳亭樺在會場高舉「中國說謊」的布條，起立高喊：「謝鋒，你來這宣傳中國繁榮的假象，但你的手上沾滿了鮮血。你剝奪香港最基本的自由，摧毀他們的民主」。她立即被一名男子帶出場，仍高喊：「現在你又要用同樣方式對待我的國家台灣」。

這時，來自西藏的哈佛女學生拿出寫著「人民死亡」的布條批評中國涉及在西藏、東突厥斯坦的種族滅絕，讓藏人、維吾爾族人受盡磨難，高呼「謝峰可恥」、「西藏自由」。

過不久，一名台裔學生、及一名拿著雪山獅子旗的西藏青年也陸續起身抗議。抗議學生都被現場人員帶離會場，謝峰也繼續演講，干擾讓演說拖延約45分鐘。

「抵抗中共學生聯盟」共同主席吳亭樺告訴中央社，香港人2019年抗議中國加強管控遭北京鎮壓，隔年中國在香港實施國安法，謝峰當時是外交部駐港公署特派員，直接負責監督中國共產黨對香港的管控政策，破壞香港的民主。

吳亭樺說，她跟很多台灣人一樣，非常關注中國如何摧毀香港的自由社會，因為中國也可能這樣對台灣。謝峰曾在美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣後言語威脅台灣。她說：「作為台灣人，我有義務發聲」。

吳亭樺說，她反對謝峰到哈佛演講，「我們不能允許代表中國共產黨、為遂行種族滅絕政府辯護、並親手剝奪香港自由的人來到我們的校園，因為這與我們的價值觀、與哈佛的價值觀完全相反，他的宣傳觀點在哈佛無容身之地」。

裴洛西2022年8月訪台時，謝峰是外交部副部長。根據中國官方資料，他當時說，裴洛西訪台的「性質極其惡劣，後果極其嚴重，中方絕不會坐視不管」，「中國將採取必要行動，以堅定的反制措施作出回應，我們言出必行」。

同樣是「抵抗中共學生聯盟」共同主席的西藏女學生說，中共入侵殖民西藏，造成數以萬計藏人流亡，包括她的家人。

她說，在中共的統治下，80%的孩童被強制住到寄宿學校，禁止說藏語，這是一種種族滅絕，謝峰是這個政策的倡導者，「作爲哈佛的西藏學生，我有責任讓世界知道真相，中國必須結束對西藏的佔領，讓西藏獲得自由」。

謝峰演講會場外有約35人聚集抗議，他們揮舞雪山獅子旗、東突厥斯坦獨立運動的旗幟，高呼「自由西藏」、「自由香港」、「自由東突厥斯坦」及「保持台灣自由」等口號，也高呼「謝峰可恥」，要求中國停止迫害人權。

根據中國駐美大使館網站公佈的講稿，謝峰以「中國式現代化、人類命運共同體和中美關係」為題發表演講。他說，台獨是走不通的死胡同，一個中國原則是不可逾越的紅線。

他也告訴美方，不要在台灣、香港、新疆、西藏、南海等問題不斷干涉中國內政，損害中國利益。（編輯：韋樞）1130422

中國駐美大使謝峰20日應邀到哈佛大學演說，一名來自西藏的哈佛學生向他喊話，抨擊中國對西藏實施種族滅絕政策，要求中國終結對西藏的統治。（抵抗中共學生聯盟提供）中央社記者石秀娟華盛頓傳真 113年4月22日

中國駐美大使謝峰20日在哈佛大學演說，哈佛學生及倡議人士要求中國終結對西藏的統治。（抵抗中共學生聯盟提供）中央社記者石秀娟華盛頓傳真 113年4月22日