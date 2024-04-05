俞大㵢哈佛大學演講 強調維護民主與台海和平

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（中央社記者尹俊傑紐約4日專電）駐美代表俞大㵢3日在哈佛大學演講，強調台美關係堅若磐石，並與理念相近國家合作，持續維護台海和平穩定、推動民主供應鏈，期盼台美夥伴關係在既有基礎上持續進展。

時值台灣關係法立法45週年，曾在哈佛大學甘迺迪政府學院（Harvard Kennedy School）進修的俞大㵢應邀參加「美台關係的未來」活動。

俞大㵢演講時說，1979年美國國會通過台灣關係法，讓台美關係得以在沒有正式邦交的情況之下持續蓬勃發展。如今，台灣不僅是美國第8大貿易夥伴，更是美國最重要的戰略、安全、經濟夥伴之一。

他說，台灣是世界上的良善力量，面對中國扭曲、錯誤詮釋聯合國大會第2758號決議，不斷打壓台灣國際空間、誘拉台灣邦交國、對台軍事恫嚇、以假訊息發動認知作戰，都讓台灣更堅定與美國等理念相近夥伴合作，進而提升台灣的民主韌性。

聯大第2758號決議為1971年第26屆聯大表決通過、關於「恢復中華人民共和國在聯合國組織中的合法權利問題」的決議。中華民國政府代表於此案表決前主動宣布退出聯合國，北京當局自此取得聯合國席位與中國代表權，近年屢屢以這份決議聲稱國際社會認同一中原則，阻撓台灣參與聯合國。

俞大㵢演講後回答在場哈佛師生就兩岸關係、台灣國防及外交政策等提出的問題。

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俞大㵢曾於2002年參加哈佛大學甘迺迪政府學院資深官員進修班，這次是應甘迺迪學院艾什中心（Ash Center）邀請到訪。

此行除公開演講，俞大㵢還會晤甘迺迪學院院長艾曼道夫（Douglas Elmendorf），與哈佛大學副教務長歐立德（Mark Elliott）等知名學者餐敘，並與哈佛學生閉門座談，希望聽取美國學界對美中台關係等議題的看法，期待各界更加關注台灣，了解台灣對美國及國際社會的重要性。（編輯：郭中翰）1130405