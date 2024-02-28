中國擅改M503航線 駐美代表指危及台海航空安全

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（中央社記者江今葉華盛頓27日專電）針對中國日前片面擅改M503航線，駐美代表俞大㵢投書華盛頓時報（Washington Times）指出，這項改變可能危及台海航空安全現況，也違反國際民航組織規定。

中國民航局1月30日宣布，2月1日起取消M503航線自北向南飛行偏置，後續並將啟用連接M503航線的W122、W123航線由西向東飛行，使航線更靠近台灣海峽中線。

對於中國的片面決定，俞大㵢在投書中指出，這項改變可能危及台海航空安全現況。中國在未與台灣事先協商下片面改變M503航線，使中國航班更接近台海與台北飛航情報區中線，台北飛航情報區每年監管150萬架航次。

俞大㵢指出，這項決定也可能影響台灣往返金門與馬祖群島航班安全。這些島嶼是由台灣控制，距離中國海岸僅數英里。

投書指出，雖然北京宣稱這次調整為調高民航效率，但卻違反國際民航組織（ICAO）相關規定，要求任何航線調整都應與相關各方協調。這項關鍵措施確保所有相關空中交通管制員制定、商定與協調計畫，以處理各種情況與管理潛在航空風險。歷史表明，許多航空悲劇都是由於利益相關者缺乏協調所致。

俞大㵢表示，北京片面改變航線的做法，再次凸顯中國完全無視國際準則，以及台灣無法加入國際民航組織現況。台灣政府已就中國違反規定，透過邦交國與理念相近國家表達立場，也鼓勵國際社會共同敦促中方立即與台灣協商。

對於美方以及理念相近夥伴譴責中國片面改變兩岸現況，包括擅改M503航線，並站出來反對中國霸凌，呼籲台灣有意義參與國際，他也表達感謝。

俞大㵢呼籲國際民航組織，是時候要求北京遵守國際規範並重返與台灣對話的談判桌了。台灣也會持續透過所有管道，敦促國際民航組織履行其作為全球機構職責，與各方共同維護台海航空安全。

投書指出，擅改M503航線只是中國片面改變兩岸關係現狀的一長串行為的最新一個。中國對來自台灣的各種貿易進口實施荒謬禁令，作為對台灣民主政策的懲罰。中國也利用不正當影響力擠壓台灣國際空間，將台灣排除於國際組織之外，並奪走台灣外交盟友，諾魯是最新一例。也許最為嚴重的是中國軍隊大幅增加對台灣防空識別區的入侵，並更頻繁越過台海中線，這是直接且公然的挑釁。（編輯：韋樞）1130228