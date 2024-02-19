謝長廷投書日媒 批中國變更M503航路威脅區域安全

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（中央社記者楊明珠東京19日專電）駐日代表謝長廷投書日本產經新聞指出，台灣1月13日舉行總統大選結果再次展現台灣民主的成果，但中國卻動作頻頻，自本月1日起片面改變兩岸於2015年達成協議的M503航路，對區域安全造成威脅。

謝長廷投書產經新聞指出，台灣於1月13日舉行總統大選，再度向世人展現台灣民主成果。總統大選前大型造勢活動聚集許多熱情的支持群眾，但投票當天選民安靜排隊投票，選舉結果出爐後，朝野政黨候選人相互祝賀致意，顯示出雖然台灣政黨政治的歷史較日歐美各國短，但已培養出民主秩序，代表台灣的成長。

他表示，中國藉由金錢買收、散播假消息、軍事性威嚇等手段介入這次選舉，但選舉結果證明中國是失敗的，民主成熟的台灣選民並不因此改變意志。

然而，揭示維持現狀的執政黨民進黨總統候選人賴清德當選後，中國挖走台灣的邦交國諾魯，且幾乎每天派遣軍機到台灣海峽中線，氣球飛越台灣上空等，對台灣的壓力與惡意仍以各種不同的形式持續。

中國更於本月1日在未與台灣協商下片面改變台灣海峽上空的航路。原本兩岸於2015年經協議後，中國不啟用靠近台灣海峽中線的3條東西向航路，沿台灣海峽中線西側南北向飛行的M503航路則是向西偏移6海浬（約11公里），而且只由北向南單向飛行。

但是，中國於2018年違背承諾，M503航路開始南北雙向飛航，3條東西向航路也開始向中國大陸方向飛行。這次更進一步，取消M503航路偏移6海浬措施而接近台灣海峽中線，東西向航路的其中2條也開始從中國大陸朝向台灣海峽中線飛行。

謝長廷批評說，中國的片面措施違反國際民航組織（ICAO）規定等國際慣例，而在實質上是台灣與中國界線的台灣海峽中線上隨時有可能越線的飛行航路，即使是民航機也有相當大的飛安風險。

他認為，中國對此飛行航路如此執拗，是基於企圖對台灣的防空能力造成不利、變更台灣海峽現狀的政治性和軍事性目的。

他在投書最後指出，台灣海峽是國際航空的大動脈，相關飛安對日本而言也並非事不關己。台灣海峽的和平與安全是兩岸雙方的責任，台灣願與日本、美國、國際社會合作承擔相關的職責。為此，應促使中國與台灣進行協商，同時也讓ICAO能夠同意台灣加入，透過國際性框架進行合作以促進飛安。（編輯：陳惠珍）1130219