加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 政治
民進黨
新聞專題
民進黨4/300
首頁 / 政治

謝長廷：對罷免立場和黨沒有不同 勿同中求異

2025/6/28 14:56
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香、葉素萍台北28日電）24位國民黨立委與遭停職的新竹市長高虹安罷免案7月26日投票。總統府資政謝長廷先前稱，對於全台掀起罷免潮，認為是惡的循環。他今天表示，立場與黨沒有不同，請大家不要同中求異。

民進黨全代會今天下午2時將在台北國際會議中心登場，今年全代會以「更好的民主，更好的台灣（Better democracy, better Taiwan）」為主軸。會議重點是通過2026年直轄市暨縣市長提名特別條例、2026年直轄市議員提名特別條例，作為2026年地方首長與議員選舉的提名依據。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

總統府資政謝長廷3月間發表「善的循環再續」新書，對於全台掀起罷免潮，他認為這都是不幸事件，什麼都通不過，什麼事都沒辦法做，就發動罷免，這是惡的循環。引發討論。

他下午出席民進黨全代會會前受訪，被問到對於罷免是否黨的立場不同一事，他表示，沒有不同；記者追問是否應該全黨挺罷免計畫，謝長廷說，「沒有不同，不要在同中求異」。（編輯：翟思嘉）1140628

#全代會
#謝長廷
#民進黨
#總統府
#罷免
謝長廷
政治衝突逆中求穩 卓榮泰火線溝通展勤字心法美晶片關稅公布前夕 台日半導體科技促進會成立
民進黨
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
民進黨全代會6/28登場 2026選戰提名條例受矚目
48
更多編輯台推薦新聞：