謝長廷：對罷免立場和黨沒有不同 勿同中求異

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（中央社記者溫貴香、葉素萍台北28日電）24位國民黨立委與遭停職的新竹市長高虹安罷免案7月26日投票。總統府資政謝長廷先前稱，對於全台掀起罷免潮，認為是惡的循環。他今天表示，立場與黨沒有不同，請大家不要同中求異。

民進黨全代會今天下午2時將在台北國際會議中心登場，今年全代會以「更好的民主，更好的台灣（Better democracy, better Taiwan）」為主軸。會議重點是通過2026年直轄市暨縣市長提名特別條例、2026年直轄市議員提名特別條例，作為2026年地方首長與議員選舉的提名依據。

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總統府資政謝長廷3月間發表「善的循環再續」新書，對於全台掀起罷免潮，他認為這都是不幸事件，什麼都通不過，什麼事都沒辦法做，就發動罷免，這是惡的循環。引發討論。

他下午出席民進黨全代會會前受訪，被問到對於罷免是否黨的立場不同一事，他表示，沒有不同；記者追問是否應該全黨挺罷免計畫，謝長廷說，「沒有不同，不要在同中求異」。（編輯：翟思嘉）1140628