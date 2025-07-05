北北基花罷團立院外大會師 曹興誠：大罷免是背水一戰

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（中央社記者郭建伸台北5日電）罷免投票邁入倒數階段，北北基花罷團今天晚間在立法院旁大會師舉辦晚會，現場罷免旗幟飄揚，眾人不畏悶熱高喊「大罷免、大成功」。前聯電董事長曹興誠表示，這次大罷免是背水一戰，「若罷免不掉、就事情大條」。

距離罷免投票日7月26日僅剩3週，罷免團體趁週末兵分多路加緊宣傳，今天除了有從花蓮挺進台東的「護國大繞境」行動，雙北罷團也在台北、新北各區組成志工機車隊伍，在機車裝設罷免旗幟文宣舉行「大車掃」；晚間則是反共護台志工聯盟於立法院外濟南路，舉辦「罷免是愛，反共護台」晚會。

根據活動規劃，除了安排台北、新北、基隆、花蓮罷團領銜人發言外，也邀請民間團體、立委與會。

花蓮退休老師葉春蓮「葉霸」宣講時表示，國民黨團總召傅崐萁帶著一群沒有立法專業的立委，不按議事規則就強行通過法案，為中共侵略台灣鋪路，讓她非常焦慮；面對第3階段投票，沒有一個人能鬆懈，並呼籲團結就是力量。

葉春蓮比喻，現在空氣中有許多病毒、細菌進入身體造成危害，現在最重要的任務，每個人都要發揮白血球大軍角色，徹底清除病原體，讓國家重獲健康。

台灣北社社長羅浚晅表示，若用開刀房比喻立法院，現在面臨罷免的立委，就是看到血管、神經就亂割的主治醫師，民眾應該要求他們退出手術房、移送懲戒，並呼籲「大罷免、大成功」是唯一選項。

民進黨立委沈伯洋說，3、4月時的民調顯示，藍營支持者願意出來投罷免票僅2成，但現在已經到5、6成，顯示鋪天蓋地的投入廣告等資源確實有用，國民黨傾全黨之力，就是要把不同意票催出來，他坦言罷免戰役並不樂觀。

沈伯洋表示，如果罷免失敗，就會開放大量中國移民，把中國跟台灣定義為內戰關係、採報復性措施癱瘓財政、紅媒恐永久取得執照。他說，罷免投同意票就是台灣的道路，投下不同意票甚至不同意方獲勝，將是另一條毀滅台灣道路。

反共護台志工聯盟3號志工、前聯電董事長曹興誠表示，國民黨每天都說大罷免是「民進黨輸不起」、「賴清德要消滅在野黨」，但這都是造謠，因為罷免剛開始時，民進黨沒人支持大罷免，總統賴清德甚至不放棄跟在野黨溝通協調。

曹興誠說，但是國民黨立委不理善意、還囂張跋扈，根本是投共，因此一定要把國民黨立委罷免掉，否則他們只會高高在上踐踏台灣主權，而這次大罷免是背水一戰，「若罷免不掉、就事情大條」。

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曹興誠也表示，國民黨每天罵賴總統是獨裁、希特勒，他建議賴總統要站出來跟大家說「民進黨不可能獨裁」，因為民進黨的DNA裡面沒有獨裁這件事，就像賴總統身兼黨主席，也無法指揮整個民進黨；他強調，只有共產黨、國民黨會獨裁。

活動進行至晚間10時許進入最後壓軸，眾人一起合唱罷免歌曲「滾出我的理髮院」，現場也準備1.2公尺大氣球給群眾互動傳遞，象徵推動「大罷球、大成功」。（編輯：林克倫）1140705

反共護台志工聯盟5日晚間在立法院外舉行「罷免是愛．反共護台晚會」，在場民眾合力推動「大罷球、大成功球」，呼籲支持大罷免。中央社記者張皓安攝 114年7月5日