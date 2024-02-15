綠：中國片面改變M503航路 赴中團喊卡捍衛台灣尊嚴

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（中央社記者林敬殷、王揚宇台北15日電）交通部在農曆年前宣布，停止招攬前往中國的旅行團。民進黨立法院黨團今天表示，中國調整M503航路是片面改變現狀，影響兩岸的飛航安全及台灣的國家安全，國家安全是沒有模糊地帶，請國人理解、支持並體諒政府捍衛國家安全及尊嚴的政策決定。

交通部去年宣布今年3月1日起，解除台灣旅行團赴中國旅遊禁令，但中國迄今未就陸客旅行團來台進行安排，日前更片面宣布改變M503航路運行方式，因此，在今年農曆年前宣布停止招攬前往中國旅行團，而今年3到5月底已招攬成團的部分，仍可出團。民進黨團今天上午舉行輿情回應記者會，做上述表示。

民進黨團幹事長吳思瑤說，兩岸的交流互動應秉持相互尊重、彼此對等，政府在去年著手研議開放兩岸觀光，中國卻沒有同等取消禁令，反而越多共機共艦擾台、認知作戰，更在日前片面調整M503航線，片面改變現狀，對台灣進行政治施壓，美、日同聲譴責中國對台灣的惡意施壓，連法國外交部譴責中國片面改變現狀。

吳思瑤表示，中國片面調整M503航線是影響兩岸飛航安全，更影響台灣的國家安全，國家安全是沒有模糊地帶，當國際都站出來為台灣發聲之際，有為有守的政府當然也應該採取有效的反制作為，請旅遊業者及國人理解並支持政府這項不得不的政策決定。

吳思瑤指出，黨團也要求交通部觀光署強化對業者的溝通說明，3月到5月招攬成團的來做併團安排，並給予行政協助及配套，另要求交通部協助業者，請國人理解、支持並體諒政府捍衛國家安全、國家尊嚴的政策決定。

民進黨立法院黨團副幹事長林楚茵表示，交流是互相、對等，台灣從沒禁止對中交流，中國卻處處給台灣穿小鞋、阻礙台灣與中國發展。陸委會在去年8月已規劃團體赴中旅遊，中國卻從2019年起禁止中國團客和自由行，禁止中國個人或觀光客來台灣，一路以來沒有對等互惠的交流，更片面調整M503航線，不僅是片面修改，也影響航空旅遊。

林楚茵表示，在法規、安全、對等交流沒有給台灣必要的尊重及對等，對於前往不安全、有危險，沒有對台灣表達適度善意的地方旅遊，國人還是要再多思考。（編輯：楊凱翔）1130215