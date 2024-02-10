加議員連署致函ICAO 要求正視中國擅改M503航路

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（中央社記者胡玉立多倫多9日專電）加台國會議員友好協會會長兼眾議院國貿委員會主席史葛洛（Judy Sgro）昨天協同22位眾議員連署致函國際民航組織（ICAO）理事會主席，要求ICAO正視中國片面擅改M503等航路，破壞台海現狀，造成台海飛安威脅。

中國民航局1月30日片面宣布取消2015年兩岸M503航路協議，駐加拿大代表曾厚仁隨即在31日代表政府致函ICAO理事會主席夏奇塔諾（Salvatore Sciacchitano），指中國民航局未依ICAO規定先與台灣協商，嚴重危害區域飛航安全及和平穩定；敦促ICAO向中國政府表達緊迫關切，解決此重大問題並提供及時支持。

對於史葛洛協同友協成員及加國眾議員在短短幾天內就針對此案發起連署、致函ICAO，曾厚仁表示感謝。

曾厚仁接受中央社訪問時表示，加國議員在信函中明確呼籲ICAO高層對議員所提的關切做出回應。這樣基於急迫性、重要性、嚴重性，針對單一事件採取的「緊急連署致函」行動，相當罕見。

ICAO接獲信函後會否表態或如何處理，曾厚仁表示，台灣非ICAO會員，過去也沒有前例，但ICAO處理的可能性很高，至少會在內部進行溝通。

曾厚仁說，台灣迄今未被納入ICAO或世界衛生組織（WHO），好比是一片「遺失的拼圖」。從WHO角度來看，病毒無國界，不容失去任何一片拼圖；對ICAO來說，沒有事件就不會引起關注。如今中國片面挑起事件，引發國際和ICAO關注，「老實說對他們自己不好，不是什麼聰明之舉。」

加國議員連署信函寫給夏奇塔諾，並副知ICAO秘書長薩拉薩爾（Juan Carlos Salazar）。信中要求夏奇塔諾正視中國片面改變M503南向航路，指此案已造成台海飛安威脅。

信中並指出，中方未事先與台灣諮商，違反ICAO相關規定，且無視兩岸於2015年就M503、W121、W122與W123等航路所達共識，破壞台海現狀。加國議員籲請夏奇塔諾儘速向中國政府表達前述疑慮，促請中方儘速與台灣啟動新航路協商，以確保飛航安全及保護乘客安全。（編輯：馮昭）1130210