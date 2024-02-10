中國擅改M503 加拿大政府籲飛行情報區共享資訊

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（中央社記者胡玉立多倫多9日專電）中國民航局片面改變M503航路，加拿大交通部昨天回覆中央社詢問表示，加拿大鼓勵飛行情報區（FIR）之間資訊共享，以維護飛航安全，最大限度減少區域發生事故的風險。

加拿大蒙特婁是國際民航組織（ICAO）所在地。加國對中國片面改變M503航路的回應雖然委婉，仍明確點出不同飛行情報區之間應該共享資訊、維護飛航安全的重要性。

加國交通部表示：「加拿大是國際民航組織193個成員國之一。作為一個社區，我們制定並採用標準和建議做法，以確保全球空域的安全、安定、永續和可及性。我們鼓勵所有成員遵守這些規則，並與所有合作夥伴分享訊息，以維護飛航安全。」

獲知加國交通部對此議題表態，駐加拿大代表曾厚仁向中央社表示，台灣對加國政府立場表示歡迎，加方已清楚表示FIR之間應分享資訊，以確保飛航安全及降低意外風險。

曾厚仁指出，上海飛行情報區比鄰台北飛航情報區每天有眾多航班在此區域內的數個機場起降，各方均有責共同管控飛航風險。台灣呼籲中國儘速就新航路展開對話，維護區域飛航安全及和平穩定。

曾厚仁說，中國民航局1月30日片面宣布自2月1日改變M503等航路後，他隔天已即向加拿大全球事務部簡報相關情形。

中國早在2015年和2018年即曾片面更動M503航路。2015年中國片面更動後，兩岸曾達成協議。曾厚仁指出，2018年中國再次片面更動台海之間的航路時，他擔任駐歐盟兼駐比利時代表即曾為此奔走，特別感同身受。

加拿大交通部針對此案表態同一天，加台國會友好協會會長史葛洛（Judy Sgro）也協同22位加拿大眾議員，連署致函ICAO理事會主席，指中國片面擅改M503等航路，破壞台海現狀，造成台海飛安威脅，要求ICAO正視。（編輯：馮昭）1130210