中國擅改M503航線 加台國會友協邀成員連署挺台

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（中央社記者胡玉立多倫多7日專電）駐加拿大代表曾厚仁籲請加拿大及國際社會密切關注中國片面變更M503航線事件。加台國會議員友好協會會長史葛洛昨天說，友協正邀請成員聯名致函國際民航組織（ICAO）理事會主席，要求ICAO正視此議題。

曾厚仁昨晚應邀向10位加拿大聯邦眾議員當面說明台灣大選情況及結果、選後區域情勢及代表處今年重要推案訴求。這項國會簡報活動是由史葛洛（Judy Sgro）主持，她也是眾院國貿委員會主席。

針對選後台海情勢發展，曾厚仁向加國眾議員表示，中國政府在台灣選舉後，對外聲稱選舉結果非主流民意、策動諾魯與台斷交、施壓亞洲排球聯合會取消台灣對亞洲U20男子排球錦標賽主辦權、宣布開展涉台「反顛覆、反間諜、反分裂鬥爭」、研議取消海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）部分關稅減讓項目等。

此外，中國還在1月30日片面違背兩岸於2015年達成的共識，取消M503航線飛行偏置及擅自啟用W122及W123航線由西向東運行；此舉已違反國際民航組織相關規定，對區域民航與台灣空防安全均造成嚴重危害。

曾厚仁表示，台灣期盼加拿大與國際社會密切關注中國持續升高台海緊張及罔顧民航安全的行徑，並籲請加方表態關切。

史葛洛表示，值此全球民主發展遭遇瓶頸與困境之際，台灣民主成就格外值得眾人讚揚，國際社會也應齊聲譴責中國在選後對台灣的種種霸凌行徑。

針對中國擅改M503航線，史葛洛指出，加台國會議員友好協會正邀請成員聯名致函ICAO理事會主席，要求國際民航組織正視此議題，也歡迎更多國會同僚加入連署。

近來有關中國是否干預加拿大大選，已是加國最受關注的政治話題。多位與會國會議員非常關切中國介入台灣選舉的情形、假訊息攻勢，以及台灣採取哪些反制作為。

曾厚仁對此表示，打從台灣1996年首度舉行總統大選以來，中國介入選舉行動未曾停歇，但這次大選干預規模與力度更甚以往。中國透過人工智慧（AI）等新科技，在各式社群媒體對候選人造謠抹黑、形塑本次選舉為「戰和抉擇」、鼓吹「疑美論」與「棄台論」等。

台灣反制假訊息經驗豐富，因應得宜，且有強大蓬勃公民社會作後盾，協助及時查核資訊真偽，並提升民眾媒體識讀能力。曾厚仁說，台灣很樂意與加國分享相關經驗與建議。

出席這場簡報的加拿大眾議員包括：國防委員會主席馬凱（John McKay）、司法暨人權委員會主席迪亞布（Lena Metlege Diab）、外交委員會副主席貝哲洪（Stephane Bergeron）、國防委員會副主席諾曼汀（Christine Normandin）、北方暨原住民事務委員會副主席兼魁人政團（Bloc Québécois）副黨鞭吉爾（Marlene Gill）、加中關係特別委員會成員葉嘉麗（Jean Yip）、交通運輸委員會成員亞可諾（Angelo Iacono）及衛生委員會成員吉欽（Robert Kitchen）等。

此外，保守黨副黨魁蘭茲曼（Melissa Lantsman）等多個議員辦公室及自由黨研究局（Liberal Research Bureau）都派代表參加，共計30餘人與會。（編輯：郭中翰）1130208

駐加代表曾厚仁（中）應邀向加拿大聯邦眾議員說明台灣大選情況及結果、選後區域情勢，並籲請加方關切中國片面變更M503航線事件。（駐加代表處提供）中央社記者胡玉立多倫多傳真 113年2月8日

駐加代表曾厚仁在加拿大當地時間6日晚上，向多位加拿大聯邦眾議員說明台灣大選情況及結果、選後區域情勢以及代表處今年的重要推案訴求。（駐加代表處提供）中央社記者胡玉立多倫多傳真 113年2月8日