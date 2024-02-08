中國取消M503飛行偏置 學者憂在東海南海複製

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（中央社記者溫貴香台北8日電）中國民航局宣布從2月1日起取消M503航路飛行偏置，並啟用W122、W123航路，國防院副執行長李廷盛表示，中國此舉不僅破壞台海和平與穩定，而且中國有將台海局勢「地圖複製」的跡象，可能把這一套複製到東海以及南海，對於第一島鏈與印太地區造成更大負面影響。

中國民航局在1月30日晚間透過官網宣布自2月1日起，取消M503航線自北向南運行的飛行偏置措施，後續還將啟用W122、W123兩條銜接航線由西向東運行。

國防安全研究院副執行長李廷盛中將，日前在一場國安簡報中表示，M503航線非常接近台海中線，也是台灣空防應處重要的關鍵分界點，中共片面讓民航機更逼近台海中線飛航，加上西向東的W122、W123兩條銜接航線將會與台灣飛往金門馬祖的航線接近。

他表示，中國此舉無疑是片面改變現狀，由於取消偏置，該航路將更貼近台灣的空域，若民航機以天氣不好為由，越來越靠近海峽中線，台灣將面對「溫水煮青蛙」的威脅；加上現在許多共機越過海峽中線騷擾，屆時該空域將有民航機與戰鬥機、轟炸機、監偵機等混在一起，情況將更為複雜，尤其當戰鬥機與民航機在雷達上光點重疊時，增添判斷的難度。

再者，他強調，中國此舉不僅破壞台海和平與穩定，而且中國有將台海局勢「地圖複製」的跡象，可能把這一套複製到東海以及南海，對於第一島鏈與印太地區造成更大負面影響。

國防安全研究院執行長陳明祺也表示，中國這項決定將創造更多犯錯的空間，當雙方太過接近時，就會增添誤判及擦槍走火的機會，雖然這項決定是出自政治意圖，但在軍事上創造了危險。

國家安全研究所所長沈明室進一步說明，西向東的W122、W123航路啟用將使情況更加危險，若是戰鬥機或大型飛機藉由這2條航路往東，之後卻沒有轉向循著M503航線飛行，而是直接衝向台灣，雖然台灣可透過監測系統識別，但反應時間遭到壓縮。

李廷盛也指出，W122、W123與台灣飛金門、馬祖的W6、W2航路雖有垂直間隔，但因兩條航路上的飛機一起一降，仍會出現交叉，將嚴重影響飛航安全。

沈明室認為，中國此舉是出於台灣總統大選後的政治用意，即使包括美國、日本及歐盟都批評這是片面改變現狀，但他不認為中國會因此「縮回去」，但有可能慢慢改變，或是在兩岸情勢較穩定後稍做調整。他認為台灣除了加強空軍的監偵及相關反制，也可以飛航安全向國際訴求。

李廷盛則提醒各國要防範「地圖搬家」，也就是當中國在M503航路此事上獲得成功後，將在東海、南海的空域或海域複製同樣的模式，先製造輿論，再片面付諸實際行動，藉此不斷擴張，將東海、台海及南海納入其勢力範圍，勢必會造成區域的緊張、影響區域安全。

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對此，陳明祺表示，台灣要與理念相近的國家更緊密互動連結，透過不斷倡議讓國際了解此事的影響與重要性，同時要爭取台灣有意義參與國際組織，向國際表達台灣的關切。另一方面，對於中共利用或操作國際法的漏洞取得對其有利的形勢，台灣也須在法律攻防上投入更多心力。

在民航機部分，不具名的國安高層表示，在實際運作上，兩岸的民航單位都很小心維護飛航安全，若是飛機出現類似偏航或其他狀況，基本上台灣都會通報對方的飛航情報區主管，之後會通報對方的塔台，再聯繫該架飛機，也就是在實務上，對方民航單位基於飛航安全，仍會依照國際規範處理，不致拒絕台灣的提醒或要求。（編輯：楊凱翔）1130208