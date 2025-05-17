克宮：蒲亭有可能會澤倫斯基 前提是俄烏先達成某些協議
2025/5/17 19:14
（中央社莫斯科17日綜合外電報導）克里姆林宮今天表示，俄羅斯總統蒲亭「有可能」與烏克蘭總統澤倫斯基舉行會談，前提是俄烏雙方先達成某些協議。兩國昨天進行3年多來首次直接和平談判。
綜合路透社和法新社報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）並未具體說明從俄方角度要求的前提協議內容。蒲亭（Vladimir Putin）與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）自2019年12月以來不曾會面。
培斯科夫在記者會上表示：「我們認為（俄烏領導人會面）是有可能的，但必須先由雙方努力達成某些以協議為形式的成果。」
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他還提到，俄烏兩國在計劃任何新的談判之前，得先完成雙方昨天同意的戰俘交換，並且提出停火的條件。
當被問及俄烏是否會有第2輪談判，培斯科夫回答：「我們目前有必要先進行代表團昨天同意的事項，也就是首先且最重要地完成1000名戰俘交換。」（譯者：洪培英/核稿：張正芊）1140517
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