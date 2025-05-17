加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭1/300
首頁 / 國際

克宮：蒲亭有可能會澤倫斯基 前提是俄烏先達成某些協議

2025/5/17 19:14
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科17日綜合外電報導）克里姆林宮今天表示，俄羅斯總統蒲亭「有可能」與烏克蘭總統澤倫斯基舉行會談，前提是俄烏雙方先達成某些協議。兩國昨天進行3年多來首次直接和平談判。

綜合路透社和法新社報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）並未具體說明從俄方角度要求的前提協議內容。蒲亭（Vladimir Putin）與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）自2019年12月以來不曾會面。

培斯科夫在記者會上表示：「我們認為（俄烏領導人會面）是有可能的，但必須先由雙方努力達成某些以協議為形式的成果。」

google news透過 Google News追蹤中央社

他還提到，俄烏兩國在計劃任何新的談判之前，得先完成雙方昨天同意的戰俘交換，並且提出停火的條件。

當被問及俄烏是否會有第2輪談判，培斯科夫回答：「我們目前有必要先進行代表團昨天同意的事項，也就是首先且最重要地完成1000名戰俘交換。」（譯者：洪培英/核稿：張正芊）1140517

#俄羅斯
#烏克蘭
#蒲亭
#克里姆林宮
#培斯科夫
#澤倫斯基
培斯科夫
俄烏會談登場 交戰3年多來首次直接和平談判俄烏會談蒲亭不出席 澤倫斯基將決定烏克蘭是否參加
蒲亭
俄媒：蒲亭10月主持首屆俄羅斯阿拉伯峰會俄烏會談未達成停火 烏克蘭爭取西方盟友對俄施壓
俄羅斯入侵烏克蘭
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
俄烏和談才落幕 烏克蘭控俄羅斯無人機襲擊釀9死
21
更多編輯台推薦新聞：