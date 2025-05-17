18日鋒面逼近天氣不穩定 留意午後雷陣雨

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（中央社記者黃巧雯台北17日電）交通部中央氣象署表示，隨著鋒面來到台灣北部海面，明天天氣將較不穩定，午後仍會有局部短暫雷陣雨，預估南部高溫可達攝氏35、36度。

中央氣象署預報員張承傳告訴中央社記者，隨著北方鋒面來到台灣北部海面，明天天氣會比今天更為不穩定一點。

張承傳表示，預估明天東南部、恆春半島將有不定時零星降雨，東北部、東部會有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲到晴，午後仍會有局部短暫雷陣雨。

張承傳指出，除了明天清晨至上午，台南以北沿海可能會有些明顯降雨外，部分地區明天午後下雨時間會持續較久，而明晚東北部、東部可能會出現局部大雨。

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氣溫部分，張承傳表示，沒有下雨的時候「都還是悶的」，各地高溫約31至34度，南部可能達35、36度。

另外，張承傳提醒，明天金門、馬祖易有局部霧或低雲，將影響能見度。（編輯：張銘坤）1140517