18日鋒面逼近天氣不穩定 留意午後雷陣雨
2025/5/17 17:03（5/17 17:13 更新）
（中央社記者黃巧雯台北17日電）交通部中央氣象署表示，隨著鋒面來到台灣北部海面，明天天氣將較不穩定，午後仍會有局部短暫雷陣雨，預估南部高溫可達攝氏35、36度。
中央氣象署預報員張承傳告訴中央社記者，隨著北方鋒面來到台灣北部海面，明天天氣會比今天更為不穩定一點。
張承傳表示，預估明天東南部、恆春半島將有不定時零星降雨，東北部、東部會有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲到晴，午後仍會有局部短暫雷陣雨。
張承傳指出，除了明天清晨至上午，台南以北沿海可能會有些明顯降雨外，部分地區明天午後下雨時間會持續較久，而明晚東北部、東部可能會出現局部大雨。
透過 Google News追蹤中央社
氣溫部分，張承傳表示，沒有下雨的時候「都還是悶的」，各地高溫約31至34度，南部可能達35、36度。
另外，張承傳提醒，明天金門、馬祖易有局部霧或低雲，將影響能見度。（編輯：張銘坤）1140517
- 18日鋒面逼近天氣不穩定 留意午後雷陣雨2025/05/17 17:03
- 2025/05/17 08:32
- 2025/05/17 08:12
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
吳德榮：白天熱如炎夏達37度 午後熱對流略擴大