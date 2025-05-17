專櫃大盜全台犯15件竊案 高雄落網遭收押

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（中央社記者洪學廣高雄17日電）高雄市大賣場和百貨公司專櫃近期遭李姓婦人連續偷竊，警方發現婦人行竊全台15件，14日趁李姓婦人意圖行竊時以竊盜、贓物現行犯逮捕，台灣高雄地方檢察署訊後聲請羈押獲准。

高雄轄內大賣場及百貨公司專櫃日前遭同一名婦人行竊，高雄市政府警察局左營分局、鳳山分局獲報後，共組專案小組偵辦。

鳳山分局調閱監視器，發現李姓婦人涉於13日在高雄鳳山區家樂福2樓內衣專櫃竊取店員皮夾、信用卡及新台幣6000元。

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警方調查李姓婦人行竊手法都趁大賣場及百貨公司專櫃櫃姐離開或疏於注意時，開啟專櫃抽屜竊取財物，另清查發現李姓婦人近期行竊足跡遍布北、中、南部，共得手15件。

專案小組循線調閱監視器，發現李姓婦人14日到高雄前金區五福三路百貨公司準備行竊，立即派員前往追查，在李姓婦人身上起出贓物1766元，當場以竊盜、贓物現行犯逮捕，全案訊後依竊盜及贓物等罪嫌移送雄檢偵辦，檢方訊後昨天聲押獲准。（編輯：李明宗）1140517