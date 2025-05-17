南人祭激戰邱智呈轟逆轉3分砲 林岳平激烈抗議

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（中央社記者楊啟芳台北17日電）中職今天在澄清湖球場進行台鋼雄鷹與統一獅的「南人祭」，雙方3度戰成平手，8局上獅隊教頭林岳平因妨礙守備激烈抗議，最終獅隊靠著邱智呈轟出逆轉3分砲，以8比7搶勝。

獅隊的陳重廷在2局上從江承諺手中轟出陽春全壘打，本季首轟出爐；4局下雄鷹洋砲魔鷹（Steven Moya）也從布雷克（Brock Dykxhoorn）手中回敬一發陽春砲，達成本季第10發全壘打，為中職本季首人，形成1比1平手。

之後雙方各攻下2分，回到3比3平手，7局下雄鷹的王博玄從布雷克手中轟出超前陽春砲後，曾子祐、林家鋐敲安打，再攻下1分；獅隊8局上一、二壘有人時，蘇智傑敲出二壘安打，帶有2分打點，再度以5比5追平。

不過林子豪回本壘得分後，補位的雄鷹投手張誠恩將球傳到林子豪身上，趁傳的蘇智傑本來要回本壘得分，經過裁判會議、重播輔助判決後，主審指出，「根據棒球條文、妨礙守備，三壘跑壘員（蘇智傑）出局。」引起獅隊總教練林岳平不滿激烈抗議，並重複說：「是路徑！」

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雄鷹8局下一、二壘有人時，紀慶然敲出三壘安打，帶有2分打點，以7比5領先；不過9局上獅隊的邱智呈從林詩翔手中一棒轟出3分砲，逆轉戰局，這也是他本季第2轟，終場獅隊就以8比7擊退雄鷹，奪下2連勝，仍暫居第1名。

今天雖然是台鋼雄鷹主場，不過與統一獅隊聯合舉辦「南人祭」主題日，吸引1萬1003名觀眾，賽後也有獅隊MVP邱智呈的訪問，他表示，「沒有想那麼多，相信自己的揮棒、相信自己可以幫助到球隊，很慶幸可以把握住這樣的機會。」（編輯：張銘坤）1140517