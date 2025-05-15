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台灣大研發AI聽寫在地化 支援中英台客語

2025/5/15 16:40（5/16 11:14 更新）
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台灣大哥大（3045）瞄準AI聽寫應用市場，推出自研AI語音紀錄平台，可支援台灣中、英、台、客語多語混用情境。（台灣大提供）中央社記者江明晏傳真 114年5月15日
台灣大哥大（3045）瞄準AI聽寫應用市場，推出自研AI語音紀錄平台，可支援台灣中、英、台、客語多語混用情境。（台灣大提供）中央社記者江明晏傳真 114年5月15日
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（中央社記者江明晏台北15日電）台灣大哥大表示，瞄準AI聽寫應用市場，推出自研AI語音紀錄平台，可支援台灣中、英、台、客語多語混用情境，強調更能實現「聽得懂台灣人說話」的辨識能力。

台北國際電腦展COMPUTEX將於5月20日至23日登場，台灣大哥大瞄準AI聽寫應用市場，推出自研AI語音紀錄平台「AI聽寫大哥」，並偕同策略合作企業、NAND控制晶片暨儲存方案廠商群聯電子，首度於COMPUTEX展出。

台灣大指出，「AI聽寫大哥」由台灣大研發，可與搭載群聯電子aiDAPTIV+ 技術的設備進行地端部署，支援台灣中、英、台、客語多語混用情境，可即時生成逐字稿，一鍵產出企業所需的摘要範本；也能依產業需求建立專屬詞庫與語音辨識模型，精準掌握專業術語、行話與新詞，語音辨識精準度達97%。

根據Grand View Research最新報告指出，全球語音轉文字市場規模預計將於2030年達85.695億美元，2025年至2030年的年均成長率為14.1%，顯示語音應用持續擴張。

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台灣大企業服務事業商務長朱曉幸表示，市面上多數語音辨識技術對於台灣常見的中、英、台和客語夾雜的語境辨識能力有限，無法真正貼近在地溝通需求，台灣大哥大「AI聽寫大哥」，為台灣多語環境打造，採用混合語系專用ASR模型，能即時辨識中、英、台和客語的混合語音，實現「聽得懂台灣人說話」的辨識能力。

此外，台灣大表示，與群聯電子啟動「軟體共研」、「通路合作共銷」、「品牌與市場共同拓展」3大戰略合作，整合自研的AI軟體應用及群聯電子的NAND技術，推出地端AI解決方案，協助企業降低90%的邊緣AI模型微調訓練的硬體成本，並節省至少30天的基礎建設時間。（編輯：林興盟）1140515

#台北國際電腦展
#台灣大哥大
#客語
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