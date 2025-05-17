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性別歧視與文化偏見 女網紅謀殺案凸顯墨西哥社會沉痾

2025/5/17 18:44
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（中央社墨西哥市16日綜合外電報導）23歲墨西哥美妝網紅薇雷利亞．馬奎斯（Valeria Marquez）在短影音平台TikTok直播過程中被殺害後，墨西哥社會先是群情激憤，接著卻轉而指責受害者。學者指出，這種轉向牽涉到深層的性別歧視與文化偏見。

路透社報導，馬奎斯以美妝類影片出名，在社群平台Instagram和TikTok有近20萬人追蹤。她本月13日在哈里斯科州（Jalisco）一家美容院直播時，背景有個男子聲音問道「小薇？」馬奎斯回應了一聲，接著將直播靜音。她在片刻後遭到槍殺。

消息傳開，謠言四起。有人說她咎由自取，稱她涉入非法勾當、前男友販毒等。

到了今天，媒體和政治人物已開始關注其他事務，馬奎斯似乎只是眾多被殺害墨西哥女性中的一人，她們的死短暫撼動了大眾良知，然後歸於沉寂，直到下一起重大犯罪案發生。

研究墨西哥性別暴力的愛爾蘭柯克大學（University College Cork）社會學者克羅波－桑塔馬利亞（Gema Kloppe-Santamaria）說：「某種程度上，這反映出一種飽和狀態，也就是社會對這類殺人事件某種程度的接受。」

她說：「由於出現了對受害者的許多二次傷害，我認為這讓人們得以說『往前看吧，這種事不會發生在我們身上，不會發生在乖女孩身上，不會發生在墨西哥良家婦女身上』。」

當地媒體幾乎立刻把矛頭指向所謂馬奎斯的前男友，稱這名男子是墨西哥一個販毒集團的地方首領。媒體披露據說是他們兩人之間的簡訊往來，看起來這名男子因為馬奎斯不理他而語帶威脅。

路透社無法獨立驗證這名男子的身分，也聯絡不上他。馬奎斯的家人拒絕受訪。檢方也不願說明馬奎斯的前男友是否有嫌疑。

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馬奎斯是墨西哥近年無數被殺害的女性之一，這些案件引發強烈憤慨和抗議，但狀況一直沒有改變。

根據聯合國拉丁美洲暨加勒比海經濟委員會（United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean）最新報告，墨西哥2023年發生852起女性被殺案件，以人均計算，墨西哥女性命案發生率為區域內第4高，排在宏都拉斯、多明尼加、巴西之後。許多倡議者認為受害者可能不只這個數目。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1140517

馬奎斯
墨西哥女網紅直播中遭槍殺 凸顯性別暴力問題嚴峻
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