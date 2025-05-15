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墨西哥女網紅直播中遭槍殺 凸顯性別暴力問題嚴峻

2025/5/15 09:28（5/15 09:31 更新）
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（中央社墨西哥瓜達拉哈拉14日綜合外電報導）一名在短影音平台TikTok擁有近20萬粉絲的墨西哥年輕網紅在直播時遭人槍殺，震驚全國，凸顯墨西哥嚴重的性別暴力問題。

法新社報導，墨西哥媒體報導，死者為23歲的馬奎斯（Valeria Marquez），她經常在網路上分享與美容和生活風格有關的影片，其中一些影片觀看次數高達數十萬。

哈里斯科州（Jalisco）檢察官辦公室說，馬奎斯昨天傍晚在其工作的美容院遇害。這家美容院位於瓜達拉哈拉（Guadalajara）西郊的札波潘市（Zapopan）。

路透社報導，事發前幾秒，馬奎斯坐在桌子前直播，手上還拿著一個絨毛玩具。她提到「他們來了」之後，背景中有個聲音說，「嘿，瓦勒（馬奎斯）？」

她回應了一聲，便將直播聲音關閉。

不久後，馬奎斯遭到槍殺。有個人出現在鏡頭前拿起她的手機，他們的臉部短暫曝光後，直播畫面隨即中斷。

馬奎斯稍早在直播中提到，有人在她不在時曾到美容院來，表示要送她一份「昂貴的禮物」。她當時看起來頗為擔心，還說她不打算等那個人回來。

檢方在聲明中指出：「這名受害者在社群媒體上相當活躍，且具有影響力。一名男子闖入店內，看似朝她開槍。」

目前還不清楚凶嫌犯案動機。

根據報導，這個地區是犯罪活動熱區，也是墨西哥最暴力的販毒集團之一「哈里斯科新世代」（Jalisco New Generation Cartel）的大本營。

然而，哈里斯科州安全協調官員阿拉康（Roberto Alarcón）告訴媒體，調查人員至今尚未發現有犯罪集團涉案的證據。

札波潘市市長佛朗吉（Juan José Frangie）表示，市府並未接獲馬奎斯曾因遭受威脅而尋求保護的紀錄。

佛朗吉說：「當你正在拍攝影片，然後就被殺害了，簡直令人難以置信。針對女性的仇恨犯罪是最駭人的行為」。

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媒體報導說，馬奎斯是遭一名假裝登門送禮的男子殺害。

聯合國指出，墨西哥平均每天約有10名婦女遇害；這個國家長期面臨犯罪和性別暴力問題。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1140515

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