閨密使用說明書 同理心不是萬靈丹【書摘】

（中央社網站）連續劇裡那種「人前手牽手，人後捅一刀」的假面閨密，大概、應該、不可能出現在自己身邊吧！妳也許這麼想，但妳一定曾經覺得「媽媽友」好麻煩、姊妹淘好難搞、把職場搞得像宮鬥劇的心機女好棘手⋯⋯更不要說千古難解的婆媳關係。無涉性別歧視，研究大腦特質的日本腦科學作家分析，「女人看其他女人不順眼」也許沒有人能阻止，但有科學方法可以解決。

以《老婆使用說明書》《老公使用說明書》《兒子使用說明書》系列作品締造200多萬冊暢銷紀錄的腦科學作家黑川伊保子在新書《閨密使用說明書》嘗試系統化地解析「女性腦」和「女人友誼」，她認為男人的友誼和女人的友誼不同，因為兩性大腦的存在意義不同。女性腦基於「在群體中養育下一代」的動物本能，大多抱著「不被周遭的人重視會有生命危險」的危機感，渴望著他人的同理。

女性腦想要同理別人，也希望獲得別人的同理，境遇相似的兩人「我懂我懂」地惺惺相惜，卻又因為無法抹滅的微小差異而翻臉。黑川認為大部分女人之間的友情，都伴隨著微妙的不適感，既喜歡又討厭。如何理解這種細緻的人際界線？中央社取得授權與妳分享部分內容。

21世紀 女人之間的對話模式變得混亂

近十多年來，社會變化劇烈，有工作的女性壓倒性地成長，未婚女性也不斷增加，女人的人生越來越多元化。因此，女人並不是跟每個女性友人都能夠點頭如搗蒜般、「我懂我懂」地應和彼此。

「我很不擅長跟其他女性朋友聊天，難以忍受朋友抱怨個不停」「對方只是想找個人吐苦水，我卻拚命提供建議，最後被對方討厭了」，這樣的聲音越來越普遍。

接受對方的情緒 冷靜陳述事實

對話時，「情緒」（心）和「事實」完全是兩回事。大部分日本人都習慣把情緒和事實綁在一起，但放眼世界，兩者分開來才是最常見的。比方說，英語的商務談話會像這樣。

「那很合邏輯，但我覺得有點太冷酷了。」

「很有創意的點子耶，但我覺得可行性有點低。」

「我很讚賞你的衝勁，但我有點擔心你耶。」

「我非常理解你的心情，但我有不一樣的看法，你願意聽聽看嗎？」

這種說話方式的訣竅，在於用「很不錯耶」或「我懂」來接受對方的情緒，然後以主詞「我」提出不同意見。一定要先接受別人的情緒，再好好討論事情的對錯。在多元民族融合的歐美社會，大多使用這種成熟的對話模式。

日本人幾乎是由單一民族組成，情緒和事實綁在一起，迎接了21世紀的到來。說「NO」的時候，大多是從頭到腳狠狠地否定對方—在女性的人生越來越多元的現代社會，最好戒掉這種說話方式。

以「相同的經驗」回應 同理對方

女性之間的對話，用「相同的經驗談」回應，效果最好，可以說是最棒的同理。其實，女人本來就很自然地運用著這種對話模式。

比方說，女生的聚會上，有人提到「我上個禮拜閃到腰」，大家就會開始此起彼落地以自己的經驗談附和：「啊啊，很痛吧？我之前閃到腰，人站在陽臺兩個小時動彈不得。」

有時也可以拿出現場沒人認識的人的經驗來回應：「哇啊，閃到腰很痛吧？雖然我沒閃過腰，但我住在京都的嬸嬸閃到腰時痛到哭了，她可是我認識的人當中最耐痛的呢。」

然而，某奧運組織委員會的前會長卻揶揄這種說話方式：「女人競爭意識強烈，我們也要多講一點自己的事情才行。」拜託，這可是女人「說到對方心坎裡的同理必殺技」呢。

以親身經驗讓對方敞開心扉

比方說，被店長不由分說地念了一頓的女店員，因為太傷心而向其他店員發洩不滿。

女性A：「我被店長念了一頓，覺得有點悶。」

女性B：「我懂，那件事其實不用說也知道啊。我也被店長那樣念過呢。」

女性A：「哇，那也太過分了。」

女性B：「可是啊，有些人你不說清楚他還真的不明白。不是每個人都跟你一樣優秀，而且站在店長的立場，必須公平地對待大家。」

女性A：「也是，的確有各種不同的人。」

送上「相同經驗」的禮物，能讓對方的大腦冷靜下來，創造出較能接受他人建議的心理環境。身為女人，一般來說都能很自然地做到這點，然而一旦身處管理職，切換成男性腦，就容易忘記發揮同理心。這項技巧用了絕對好處多多。

不適合以自身經驗同理對方的情況

不過，這個技巧用在男性身上，大多會產生反效果，他們會認為「你的經驗和我的經驗，嚴格來說不一樣」。尤其是遇到社經地位比自己高的人，那樣回話容易惹對方不開心，讓人覺得：「拜託不要裝得一副很懂的樣子好嗎！」所以千萬要小心。

而女性之間也要多注意，尤其是年長的顧客，經驗值大多相差甚遠。

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當50歲的貴婦說「我對蕎麥麵情有獨鍾」時，20多歲的女生不要隨便回說：「我也是耶。○○蕎麥麵滿好吃的對不對？」因為對方吃過的蕎麥麵一定比你多，而且花錢的方式肯定超乎你的想像。那樣回話，給人的感覺大概就像在「造訪過安曇野山上的祕境名店和出雲的料理亭，一到蕎麥收成的季節，馬上就去老街的蕎麥麵店大啖當季滋味，甚至還因為在古早味滿滿的站前蕎麥麵店吃到難吃的麵而哭了出來的蕎麥麵達人」面前耍大刀。

還有，當60多歲的女性提到「最近髮量越來越少，真是煩惱」，假如30多歲、一頭秀髮的美髮師附和說「我也是耶，而且最近掉得特別嚴重」，只會惹惱對方而已，要小心。（書摘由方智出版授權；編輯：簡莉庭）1140203