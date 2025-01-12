加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
加州野火肆虐 專家：天候改變前幾乎不可能撲滅火勢
首頁 / 生活

以阿德勒為人生教練 別陷入錯誤的課題分離【書摘】

2025/1/12 19:24（1/12 19:50 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
日本上班族小泉健一認為為別人著想並不是壞事，而且是很體貼的行為。但如果是建立在自己的一味忍讓之上，就只會徒增自己的痛苦。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
日本上班族小泉健一認為為別人著想並不是壞事，而且是很體貼的行為。但如果是建立在自己的一味忍讓之上，就只會徒增自己的痛苦。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社網站）暢銷書《被討厭的勇氣》讓很多人認識阿德勒心理學，但也有很多讀者苦於不知該如何理解阿德勒的「課題分離」主張。日本的普通上班族小泉健一花了一年時間，以阿德勒為人生教練，在工作、人際關係等面向實際應用阿德勒心理學，結果收穫滿滿，連收入都增加了。

小泉健一大學畢業後進入食品公司擔任業務，一做就超過10年。雖然工作與生活都不錯，有一天他開始思考「再這樣下去好嗎？」「我現在真正想做的事情是什麼？」等問題，開始接受人生教練課程訓練，並以一整年的時間嘗試在生活中實踐阿德勒心理學，透過覺察、分析、提問、練習，他個人從裡到外都發生變化，彷彿靠著阿德勒心理學翻轉了人生。

他把實踐心得寫成《以阿德勒為人生教練的一年》，公開自己如何從處處配合別人、超在意他人眼光，到學會不再一味忍讓、不怕對人說不，體會「別人是別人，我是我」；也提醒讀者不要陷入錯誤的課題分離。這是什麼意思呢？中央社取得授權，與你分享小泉健一的體悟。

我曾絕口不提自己的想法

自我懂事以來，我一直都很在意他人眼光。我會讓朋友決定要玩什麼，為了避免自己表達意見後卻惹人嫌，我總是完全配合朋友的期望。在課堂上，我不想出錯丟臉，所以從來不曾舉手發言，這個習慣在出社會工作後依然改不掉，因此在會議上我也不曾發表意見。

我總是以「怎樣才不會被朋友討厭」「怎樣才能得到公司的肯定」為基準來行動，過度在意別人，結果什麼都做不到。

在我接觸到阿德勒心理學的「課題分離」後，才終於明白自己以前完全是以別人為中心。為別人著想並不是壞事，而且是很體貼的行為。但如果是建立在自己的一味忍讓之上，就只會徒增自己的痛苦。

無法體貼自己的人，也無法體貼他人；即使能一時壓抑自己，這種體貼也無法長久。首先要對自己體貼。將自己擺在第一位。下定決心後，我開始在一些非常瑣碎的小事上實踐課題分離：

●和朋友相約出遊時，我會說出自己想去的地方。
●公司前輩約大家下班後去喝一杯時，只要自己不想去，就會婉拒。
●和別人交談時，我會老實表達自己的心情。
●我會看著超商店員的眼睛，向他們道謝。

也許我的行為會惹對方不開心，對方也可能會覺得我很煩，但還是得試過了才知道。這就是我每天都在實踐的小事。

沒想到，對方的反應卻出乎意料的好。即使我拒絕邀請，前輩也只是回答「這樣啊，好吧，那下次再約」，比想像中還乾脆。

這樣的經驗也讓我開始體會到，「其實沒什麼人會在意我」。自己的事是自己的課題，別人的事是別人的課題。別人要怎麼想，取決於他自己。

從來不曾思考自己想做什麼的我，在練習課題分離的過程中，開始對自己產生好奇：「我究竟想做什麼？」

而且，自從我開始實踐「想做的日常小事」後，越來越能感受到自己正把人生的主導權握在手裡，一點一滴的，每天都變得更加充實。

別陷入錯誤的課題分離

不過，有一點需要注意。我在練習課題分離時，曾遭遇瓶頸。

比方說，同事把工作全部丟給我，結果自己先下班回家；或是妻子把家事全都交給我做。這些都是讓人覺得很討厭的事。

這時候，不必因為行動的主體是別人，就認為「這是對方的課題，我不能干涉」。反過來說，我們也不能因為「這是我想做的事，與別人無關」，所以變得自我中心。

這是錯誤的課題分離。課題分離不等於自我中心，也不是要我們袖手旁觀、棄他人於不顧。只要他人的課題與自己有關（尤其是會造成危害的事），那就是雙方共同的課題。我們根本不需要忍耐。

首先，要尊重對方，同時表達自己的想法，告訴對方「我明白你的心情，但你的行為已經傷害我了，希望你別再這樣做」。如果這樣依然無法解決問題，那只能換個環境、主動離開現場了。

課題的分離並非單純的「自己是自己」「別人是別人」。你必須重視自己的想法，並以此做為與人往來的評估指標。

關於課題分離，我還有幾個重點想告訴各位。

自從我實踐了「課題分離」後，我開始明白什麼能讓我覺得舒適，什麼會讓我感到厭惡。

我們之所以會為人際關係煩惱、對他人感到焦躁不耐，大多是因為想把自己的價值觀硬套在對方身上、毫不留情地干涉對方的課題所造成的。

以「對遲到的朋友感到不耐煩」這個例子來看，就是將自己「不應該遲到」的價值觀強加給對方。「不能遲到」或許是很普遍的認知，卻未必是普世皆然的常識。比方說，法國人認為遲到是「不為對方帶來壓力」的貼心做法，反而是禮貌的表現。

google news透過 Google News追蹤中央社

事實上，就算朋友遲到，我也會覺得「有更多時間可以看書，賺到了」，完全不會覺得耐煩。更何況，所謂的常識，往往只是多數人的意見罷了。

能對自己所認定的常識有全新的見解和發現，也是實踐課題分離的好處。明白自己重視什麼、認為什麼事有價值，就能找到讓自己覺得舒適的方法，以及會令自己焦躁不耐的原因。（書摘由究竟出版授權；編輯：楊婕）1140112

#阿德勒
以阿德勒為人生教練的一年：工作、人際、收入都變好的一年
以阿德勒為人生教練的一年：工作、人際、收入都變好的一年
  • 作者｜小泉健一
  • 譯者｜陳聖怡
  • 出版社｜究竟出版
  • 出版日期｜2024/12/01
延伸閱讀
書摘／改善人際關係練習不否定別人 從主動保持沉默開始書摘／你這麼好為什麼沒自信？別成為適應不良的完美主義者書摘／不斥責不讚美不命令 岸見一郎解析阿德勒領導學新北市圖2024熱門書 「被討厭的勇氣」奪冠連3霸擁有「被討厭的勇氣」 洪一中擔任總教練的核心理念
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：