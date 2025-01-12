以阿德勒為人生教練 別陷入錯誤的課題分離【書摘】

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（中央社網站）暢銷書《被討厭的勇氣》讓很多人認識阿德勒心理學，但也有很多讀者苦於不知該如何理解阿德勒的「課題分離」主張。日本的普通上班族小泉健一花了一年時間，以阿德勒為人生教練，在工作、人際關係等面向實際應用阿德勒心理學，結果收穫滿滿，連收入都增加了。

小泉健一大學畢業後進入食品公司擔任業務，一做就超過10年。雖然工作與生活都不錯，有一天他開始思考「再這樣下去好嗎？」「我現在真正想做的事情是什麼？」等問題，開始接受人生教練課程訓練，並以一整年的時間嘗試在生活中實踐阿德勒心理學，透過覺察、分析、提問、練習，他個人從裡到外都發生變化，彷彿靠著阿德勒心理學翻轉了人生。

他把實踐心得寫成《以阿德勒為人生教練的一年》，公開自己如何從處處配合別人、超在意他人眼光，到學會不再一味忍讓、不怕對人說不，體會「別人是別人，我是我」；也提醒讀者不要陷入錯誤的課題分離。這是什麼意思呢？中央社取得授權，與你分享小泉健一的體悟。

我曾絕口不提自己的想法

自我懂事以來，我一直都很在意他人眼光。我會讓朋友決定要玩什麼，為了避免自己表達意見後卻惹人嫌，我總是完全配合朋友的期望。在課堂上，我不想出錯丟臉，所以從來不曾舉手發言，這個習慣在出社會工作後依然改不掉，因此在會議上我也不曾發表意見。

我總是以「怎樣才不會被朋友討厭」「怎樣才能得到公司的肯定」為基準來行動，過度在意別人，結果什麼都做不到。

在我接觸到阿德勒心理學的「課題分離」後，才終於明白自己以前完全是以別人為中心。為別人著想並不是壞事，而且是很體貼的行為。但如果是建立在自己的一味忍讓之上，就只會徒增自己的痛苦。

無法體貼自己的人，也無法體貼他人；即使能一時壓抑自己，這種體貼也無法長久。首先要對自己體貼。將自己擺在第一位。下定決心後，我開始在一些非常瑣碎的小事上實踐課題分離：



●和朋友相約出遊時，我會說出自己想去的地方。

●公司前輩約大家下班後去喝一杯時，只要自己不想去，就會婉拒。

●和別人交談時，我會老實表達自己的心情。

●我會看著超商店員的眼睛，向他們道謝。

也許我的行為會惹對方不開心，對方也可能會覺得我很煩，但還是得試過了才知道。這就是我每天都在實踐的小事。

沒想到，對方的反應卻出乎意料的好。即使我拒絕邀請，前輩也只是回答「這樣啊，好吧，那下次再約」，比想像中還乾脆。

這樣的經驗也讓我開始體會到，「其實沒什麼人會在意我」。自己的事是自己的課題，別人的事是別人的課題。別人要怎麼想，取決於他自己。

從來不曾思考自己想做什麼的我，在練習課題分離的過程中，開始對自己產生好奇：「我究竟想做什麼？」



而且，自從我開始實踐「想做的日常小事」後，越來越能感受到自己正把人生的主導權握在手裡，一點一滴的，每天都變得更加充實。

別陷入錯誤的課題分離

不過，有一點需要注意。我在練習課題分離時，曾遭遇瓶頸。

比方說，同事把工作全部丟給我，結果自己先下班回家；或是妻子把家事全都交給我做。這些都是讓人覺得很討厭的事。

這時候，不必因為行動的主體是別人，就認為「這是對方的課題，我不能干涉」。反過來說，我們也不能因為「這是我想做的事，與別人無關」，所以變得自我中心。

這是錯誤的課題分離。課題分離不等於自我中心，也不是要我們袖手旁觀、棄他人於不顧。只要他人的課題與自己有關（尤其是會造成危害的事），那就是雙方共同的課題。我們根本不需要忍耐。

首先，要尊重對方，同時表達自己的想法，告訴對方「我明白你的心情，但你的行為已經傷害我了，希望你別再這樣做」。如果這樣依然無法解決問題，那只能換個環境、主動離開現場了。

課題的分離並非單純的「自己是自己」「別人是別人」。你必須重視自己的想法，並以此做為與人往來的評估指標。

關於課題分離，我還有幾個重點想告訴各位。

自從我實踐了「課題分離」後，我開始明白什麼能讓我覺得舒適，什麼會讓我感到厭惡。

我們之所以會為人際關係煩惱、對他人感到焦躁不耐，大多是因為想把自己的價值觀硬套在對方身上、毫不留情地干涉對方的課題所造成的。

以「對遲到的朋友感到不耐煩」這個例子來看，就是將自己「不應該遲到」的價值觀強加給對方。「不能遲到」或許是很普遍的認知，卻未必是普世皆然的常識。比方說，法國人認為遲到是「不為對方帶來壓力」的貼心做法，反而是禮貌的表現。

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事實上，就算朋友遲到，我也會覺得「有更多時間可以看書，賺到了」，完全不會覺得耐煩。更何況，所謂的常識，往往只是多數人的意見罷了。

能對自己所認定的常識有全新的見解和發現，也是實踐課題分離的好處。明白自己重視什麼、認為什麼事有價值，就能找到讓自己覺得舒適的方法，以及會令自己焦躁不耐的原因。（書摘由究竟出版授權；編輯：楊婕）1140112