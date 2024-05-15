洪一中輝煌戰績與痛苦低潮交織 淬鍊出中職首名千勝教頭

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（中央社記者楊啟芳台北15日電）台鋼雄鷹總教練洪一中今天達成執教千勝里程碑，成為前無古人、後難有來者的紀錄，他歷經許多人或許熬不過的低潮，這些磨難卻成為他邁向顛峰的養分，並淬鍊出台灣第1個千勝教頭。

2004年6月19日高雄澄清湖棒球場，La New熊隊以9比3擊敗統一獅隊，成為 洪一中 洪一中 小檔案 生日：1961年5月14日

出生地：高雄市

經歷：中華職棒兄弟象隊（1990年-1996年）、年代電視台棒球球評（2003年）、中華職棒La New熊隊投捕教練（2004年）、中華職棒La New熊隊總教練（2004年-2009年）、中華職棒La New熊隊二軍總教練（2010年）、Lamigo桃猿隊總教練（2011年-2019年）、富邦悍將總教練（2020年-2021年）、富邦悍將顧問 （2021年-2022年）、台鋼雄鷹總教練（2023年-） 看更多 關閉 總教練生涯千勝的起點；2006年洪一中帶領La New熊隊拿下隊史第1座總冠軍，同時也在當年達成執教生涯百勝里程碑；後續他因戰績不佳，曾在2010年一度交出兵符，在二軍沉寂執教一整季。

隨著La New熊隊主場北遷、改名為Lamigo桃猿隊，洪一中於2011年重回一軍擔任總教練，由於早期他執教風格嚴厲，導致選手反彈，加上戰績壓力，讓他直言那段時間是執教生涯中最痛苦的一段時期，壓力曾大到排斥去球場，2012年一度萌生辭職的念頭。

2011年，La New熊隊改名為Lamigo桃猿隊，老闆劉保佑（右）與總教練洪一中（左2）展示球隊新LOGO。（中央社檔案照片）

不過也因如此，讓洪一中養成慢跑紓壓的習慣，之前他受訪時曾表示，「那陣子心情鬱悶，有點醉生夢死，都待在家不出門，之後我老婆就叫我出去動一動，養成了每天跑步的習慣，讓自己減輕壓力，思緒也可以更清楚。」

熬過低潮期的Lamigo桃猿隊也總算迎來戰績紅利，2014、2015年拿下2連霸，2017年到2019年更是拿下3連霸，其中洪一中在2017年達成執教生涯700勝里程碑，成為中職史上第1人；隨後更是超越已故總教練徐生明所保有的715勝紀錄（台灣大聯盟105勝、中華職棒610勝）。

Lamigo桃猿隊在2019年球季結束後，將球隊轉賣給日商樂天企業，成為樂天桃猿隊，當時洪一中離開待了16年的球隊，轉戰富邦悍將。不過他僅在悍將執教了2個球季，就因為戰績、茶壺風暴等種種因素請辭，轉任悍將顧問，也讓洪一中的勝場數停在了991勝。

洪一中15日達成執教生涯第1000勝里程碑，中職史上第1人。（中央社製圖）

洪一中執教17年奪7冠，在桃猿時期拿下6座冠軍。（中央社製圖）

執教哲學成為典範 達成千勝後繼續帶小鷹飛翔

沉寂了1年，洪一中與悍將的3年合約期滿後，中職新軍台鋼雄鷹隊於去年初宣布找來洪一中擔任創隊總教練，且他將重回執教生涯的起點高雄，並再次給了他一個契機，一個重新挑戰執教千勝大關的機會。

洪一中在拿下千勝過程中，創造了屬於自己的執教哲學，屢屢講出許多直接又中肯的「金句」。其中最有名的就是「贏球治百病」，他在受訪時也曾講過，「球隊不是在開慈善機構的，如果沒有成績，你覺得還會待這麼久嗎？」

此外，洪一中擁有「被討厭的勇氣」，也是擔任總教練的核心理念，他曾直言，總教練與球員間不太可能有私交，才有辦法在正確時機下正確判斷。雖然因此與許多球員傳出不合，不過洪一中對於棒球的嚴謹態度、對勝利的執著，仍為台灣棒球樹立了典範。

隨著年紀增長，63歲的洪一中在接掌雄鷹兵符後，為不讓年輕選手太緊張，在執教風格上也做了調整，雄鷹的老大哥王溢正、藍寅倫等人曾說過，洪一中確實變得更溫和了。

經歷過風風雨雨，洪一中的執教生涯正邁向新的篇章，帶著千勝偉大紀錄，他要繼續帶著「小鷹」往更高處飛翔。（編輯：龍柏安）1130515