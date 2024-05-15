郭嚴文過往常與洪總吵架 如今理解「被討厭的勇氣」

（中央社記者楊啟芳、謝靜雯台北15日電）洪一中帶兵風格嚴厲，曾經引發「摔頭盔事件」的郭嚴文，事過境遷也直言，以前常常跟洪總吵架，經過磨合後反而彼此超有默契，也逐漸理解洪總「被討厭的勇氣」意義。

今天順利達成執教千勝里程碑的洪一中，帶兵嚴厲且訓練量大，在擔任總教練生涯中，就不斷有與球員不合的傳聞，洪一中過去受訪時也曾坦言，當總教練要與球員有私交是很難的事情，被討厭也在所難免。

郭嚴文從2011年開始效力Lamigo桃猿隊，到2019年底洪一中離開桃猿隊為止，郭嚴文在洪一中麾下效力了9年，他曾在2014年為幫隊友陳禹勳抱不平，公開摔頭盔對洪一中表達不滿，當時引起軒然大波。

如今事過境遷，現在郭嚴文已轉戰味全龍隊，洪一中則是執掌台鋼雄鷹隊兵符。郭嚴文承認，當時與洪一中確實有一些問題，「我跟他一定是吵過最多架的，以前關係沒有到很好，他也知道我的個性不是這麼好。」

郭嚴文指出，大概到了2016年後與洪一中的關係就愈來愈好，愈來愈了解彼此，「以前我們還小、他又是總教練，但是老實說洪總很了解我，我覺得他就是一個很會帶球隊的總教練。」

回想起當時看到洪一中要離開桃猿隊的新聞，郭嚴文坦言當下有點生氣，「好不容易已經相處10年了，從一開始不喜歡，到最後因為我們默契太好了，什麼都不用講就知道要做什麼，真的很可惜。」

對於洪一中擁有「被討厭的勇氣」，現在郭嚴文很認同，他說：「因為台灣換總教練的頻率太高了，有好的成績才能當得久，你再怎麼會當教練，如果戰績不好還是沒有辦法當得久，就像他說過的，你就是要讓人家討厭，他其實也知道。」

從不合、吵架到關係變親密，已經35歲的郭嚴文說：「很感謝他，到了這個時候，就是該講的都可以講了，就像我們小時候都會跟爸媽吵架、爭執，反而跟外人不會。」

至於在2013年就加入桃猿隊的梁家榮，是中職首批高中應屆畢業球員，現在已是球隊主力。談到心目中的洪總，梁家榮也說：「起初我覺得他是一個很嚴厲的人，大部分都是用比較嚴厲的語氣去要求我們，那時候我還是一個小朋友，就會覺得很怕。」

不過梁家榮直言，長大後才懂得去珍惜別人給的當頭棒喝，「真正關愛你的人，真正希望你變好，才會說出嚴厲的話。」梁家榮也指出，洪一中對於棒球、勝利是非常執著的人，「因為洪總，讓我知道要怎麼成為更好的球員，很感謝他以前這樣鞭策我。」

現任富邦悍將教練的詹智堯過去也是洪一中的子弟兵，他承認：「一開始真的覺得訓練量很多。」但他也指出，球員表現好與不好，洪一中給的反應很直接。他回憶進職棒第1年，一個失誤就被換下場，「讓我體會到職棒是現實的，場上不容許1次的失誤。」（編輯：龍柏安）1130515