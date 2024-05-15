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直言千勝不容易 洪一中：我是很幸運的人

2024/5/15 22:56（5/15 23:01 更新）
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中華職棒台鋼雄鷹隊教頭洪一中（圖）15日率隊擊敗樂天桃猿隊，拿下執教生涯第1000勝。洪一中賽後受訪直言要拿到千勝真的不容易，雖然經歷過許多波折，但自己是一個很幸運的人。中央社記者張新偉攝 113年5月15日
中華職棒台鋼雄鷹隊教頭洪一中（圖）15日率隊擊敗樂天桃猿隊，拿下執教生涯第1000勝。洪一中賽後受訪直言要拿到千勝真的不容易，雖然經歷過許多波折，但自己是一個很幸運的人。中央社記者張新偉攝 113年5月15日
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（中央社記者楊啟芳桃園15日電）中職台鋼雄鷹隊教頭洪一中今天順利拿下執教生涯千勝里程碑，洪一中直言要拿到千勝真的不容易，雖然經歷過許多波折，但他是一個很幸運的人，20年來也不斷在學習與時俱進。

洪一中在2004年至2019年間擔任Lamigo桃猿隊（La New熊隊）總教練，16年間帶領球隊拿下884勝；洪一中在2020年至2021年間執掌富邦悍將兵符，拿下107勝，直到今年領軍的新球隊台鋼雄鷹隊加入一軍戰場，於今天成為中職史上首名拿下千勝的總教練。

賽後洪一中坦言拿到千勝確實很難，他說：「我一直覺得我是一個很幸運的人，當選手時、當總教練時，每個老闆對我的栽培和支持，忍受我的個性，才能一步一步走到現在，1000勝真的不太容易，過程中波折很多，但還是走到這一步了。」

被問到有沒有想過能拿下千勝，洪一中直呼「不可能、完全沒有想到」。雖然目前看起來很難有第2個千勝教頭，不過洪一中仍相信未來還是有機會，「我希望會啦，當然台灣職業球隊換總教練很快，希望球團能給總教練多一點機會」。

洪一中也強調，其實每個總教練都會擔心、害怕，這個工作隨時都會被撤換，戰績不好被撤換機率很高，如果會怕，很多時候沒辦法做很正確的判斷或決定，「順其自然就好，該你的就是你的」。

從40歲出頭當總教練到現在已63歲，洪一中指出，過程中不斷學習、改變，「時代不斷在改變，到現在我還是在學習，比如去年帶二軍是全新選手、沒有經驗，我每天回去都會思考自己今天做的到底對不對，我這樣做好嗎？」

至於執教生涯中印象最深刻的比賽，洪一中指出，因為總冠軍賽的張力強，還是2015年與中信兄弟交手的總冠軍系列賽印象最深刻，「從淘汰邊緣被王溢正救回來，到G7無安打，記憶很深刻」。（編輯：唐聲揚）1130515

中華職棒台鋼雄鷹隊15日在樂天桃園棒球場為總教練洪一中（前右）拿下他執教生涯第1000勝，締造新紀錄；賽後由領隊劉東洋（前左）送上千勝看板給洪一中。中央社記者張新偉攝 113年5月15日
中華職棒台鋼雄鷹隊15日在樂天桃園棒球場為總教練洪一中（前右）拿下他執教生涯第1000勝，締造新紀錄；賽後由領隊劉東洋（前左）送上千勝看板給洪一中。中央社記者張新偉攝 113年5月15日
中華職棒台鋼雄鷹隊15日在樂天桃園棒球場完封樂天桃猿隊拿勝，也助總教練洪一中（前右）順利達成執教生涯第1000勝，賽後台鋼雄鷹董事長王炯棻（前左）送上花束向洪一中道賀。中央社記者張新偉攝 113年5月15日
中華職棒台鋼雄鷹隊15日在樂天桃園棒球場完封樂天桃猿隊拿勝，也助總教練洪一中（前右）順利達成執教生涯第1000勝，賽後台鋼雄鷹董事長王炯棻（前左）送上花束向洪一中道賀。中央社記者張新偉攝 113年5月15日
中華職棒台鋼雄鷹隊15日晚間以5比0完封樂天桃猿隊奪勝，也助總教練洪一中（中）達成執教生涯第1000勝，賽後洪一中握著勝利球、脫帽向場邊眾人開心致意。中央社記者張新偉攝 113年5月15日
中華職棒台鋼雄鷹隊15日晚間以5比0完封樂天桃猿隊奪勝，也助總教練洪一中（中）達成執教生涯第1000勝，賽後洪一中握著勝利球、脫帽向場邊眾人開心致意。中央社記者張新偉攝 113年5月15日
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洪一中在熟悉的桃園拿下千勝 特地感謝桃猿球員
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