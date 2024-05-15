洪一中在熟悉的桃園拿下千勝 特地感謝桃猿球員

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（中央社記者楊啟芳桃園15日電）中職台鋼雄鷹隊總教練洪一中今天順利達成生涯千勝里程碑，且是在最熟悉不過的桃園球場，除了外野雄鷹球迷，主場桃猿球迷也都大喊他的名字，洪一中也感謝過往子弟兵的奮戰。

洪一中今天順利在以前東家的主場桃園達成千勝紀錄，在他的執教生涯1000勝中，桃園球場就占了332勝，為全台灣球場中最多，之後依序為澄清湖193勝、新莊155勝、台南90勝等。

洪一中在賽後先與主場球隊的桃猿球迷脫帽致意，之後到右外野感謝雄鷹球迷，並接受花束及千勝看板，全場不管桃猿球迷或是雄鷹球迷都大喊他的名字。

賽後洪一中致詞時說：「等待那麼久，結果還是在桃園這個球場拿到第1000勝，現場有很多觀眾應該都有來加油過，利用這個機會想跟現場觀眾朋友說聲謝謝。」不過他也笑說：「我本來有很多話要講，結果現在講不出來。」

洪一中也感謝雄鷹球員，「我還是要謝謝這些球員，他們非常努力，雖然現在成績不是那麼順遂，但他們每天都很早到球場拚命練習，我們台鋼才剛開始，我希望大家未來可以繼續替台鋼加油，他們未來性、可塑性很高，未來一定會愈來愈進步。」

此外，洪一中過往的子弟兵像是桃猿隊的林泓育、林承飛、朱育賢等人，也有在場邊看賽後儀式，最後洪一中走去主場休息區感謝他們。對於在桃園球場拿到千勝，洪一中指出，在這裡是很熟悉的感覺，想起以前拿總冠軍時很多球迷吶喊的回憶。

談到以前桃猿隊的子弟兵們，洪一中說：「樂天球員以前在我底下也貢獻很多勝場數，很謝謝他們，很不好意思的是今天我們是贏球的，但想去謝謝他們，過程中他們都很拚命，拿下很多戰功。」

雄鷹先發投手哈瑪星（Nick Margevicius）今天用101球投7局，沒有出現保送，飆出8次三振，沒有失分獲選為單場MVP，成為洪一中拿下千勝的大功臣。打擊方面，雄鷹全場敲出12支安打，其中曾子祐敲出生涯首轟，終場以5比0擊退桃猿。（編輯：唐聲揚）1130515