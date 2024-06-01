哈瑪星奪5月投手MVP 台鋼雄鷹隊史第1人

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（中央社記者謝靜雯台北1日電）中華職棒5月投手MVP由台鋼雄鷹隊洋投哈瑪星拿下，成為隊史第1人，打擊MVP則是中信兄弟野手陳俊秀奪下。

中華職棒今天公布5月投打MVP，投手MVP為台鋼雄鷹隊的洋投哈瑪星（Nick Margevicius），哈瑪星5月總計出賽4場，投28局僅失4分責失分，戰績3勝、沒有敗場，5月防禦率1.29，成為雄鷹隊史首名拿下一軍單月MVP的球員。

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哈瑪星目前為止本季中職一軍6場先發出賽，總計投39局失掉10分責失分，戰績3勝1敗，出賽防禦率2.31，5月29日對味全龍隊先發投出無四死球完封勝，也是雄鷹隊史第一人。

5月打擊MVP為兄弟隊野手陳俊秀，陳俊秀5月總計20場出賽，共66打數敲出23支安打，包括3發全壘打，打擊率3成48，今天賽前本季36場出賽敲出35支安打，包括4發全壘打，打擊率3成07。（編輯：李亨山）1130601