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與哈瑪星互虧培養默契 張肇元引導完封勝

2024/5/29 23:35
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（中央社記者陳容琛台北29日電）平時與洋投哈瑪星互虧培養默契，台鋼雄鷹捕手張肇元如今與搭檔攜手達成完封勝成就，他指出哈瑪星有自己的想法，「我盡量引導到他想要的方向」。

雄鷹今天作客味全龍，推派洋投哈瑪星（Nick Margevicius）扛起先發重任，他也不負眾望封鎖對手打線，最後用了103球，主投9局無失分，僅被擊出4支安打，還飆出8次三振，率隊以6比0獲勝，同時是他職業生涯首場無四死球完封勝。

此役擔綱先發捕手的張肇元接受中央社採訪時表示，哈瑪星有自己的想法，也會看比賽做功課，因此賽前不斷看著他的筆記，朝著他想要的方向執行，「其實我們前幾場搭配不太順，到後面大概知道他的想法、習慣，才能盡量引導到他希望的走向，最近也愈來愈順暢」。

有趣的是，兩人培養默契的方式是互虧，張肇元笑說，哈瑪星會在牛棚時，透過翻譯告訴他不要吃這麼多，「我也只能笑笑的，因為我英文不好，不知道怎麼講，但他是人蠻好的洋將，虧他也不會怎麼樣」。

除了引導投手上有貢獻外，張肇元在打擊也有不錯表現，單場掃出2支安打，包含帶有1分打點的長打，他指出前1個打席被龍隊投手吳俊杰三振，因此當下策略盡量多纏鬥，把刁鑽的球破壞掉，「最後等到他失投的那一顆球」。（編輯：楊昭彥）1130529

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