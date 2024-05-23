雄鷹猛灌16分魔鷹包辦5打點 擊潰中信兄弟

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北23日電）中職台鋼雄鷹隊今天在澄清湖打擊大爆發，全場敲出18支安打、猛攻16分都是隊史最多，其中魔鷹演出3安猛打賞，含一發3分砲在內包辦5打點，終場雄鷹以16比5擊退中信兄弟。

雄鷹在1局下就從兄弟先發投手魏碩成手中攻下大局，一、三壘有人時，王柏融、張肇元、杜家明、魔鷹（Steven Moya）都敲出安打，加上吳明鴻擊出高飛犧牲打，單局灌進5分；2局下王柏融、張肇元、杜家明、魔鷹再連4棒有安打演出，攻下2分，取得7比0領先。

兄弟在第4、5局各追回1分，不過5局下雄鷹一、二壘有人時，吳明鴻敲出三壘安打，帶有2分打點，陳文杰再擊出高飛犧牲打，雄鷹進帳第10分。兄弟6局上攻下2分，其中陳俊秀轟出陽春砲，不過6局下魔鷹從林暉盛手中轟出3分砲在內，單局再灌5分。

第8局雙方各攻下1分，終場雄鷹就以16比5擊退兄弟，此戰雄鷹團隊全場敲出18支安打，其中魔鷹4打數敲出3支安打，包含1發全壘打，包辦5打點、2得分，獲選為單場MVP；張肇元也有單場3安演出，杜家明則是敲出2支安打，包辦3打點、3得分。

雄鷹先發投手哈瑪星用89球投5局，被敲出10支安打，沒有出現保送，送出3次三振，失掉4分，奪下勝投。（編輯：陳政偉）1130523