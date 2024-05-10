劉基鴻3安猛打賞龍隊奪4連勝 賞雄鷹4連敗

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（中央社記者楊啟芳台北10日電）中職今天在澄清湖棒球場的賽事，味全龍隊劉基鴻演出3安猛打賞、還選到1次保送，加上投手群輪番壓制，終場龍隊以5比3擊敗台鋼雄鷹隊，拉出一波4連勝，雄鷹吞下4連敗。

龍隊在4局上展開攻勢，張祐銘、劉基鴻接連敲出安打，率先攻下1分；4局下雄鷹的杜家明從吳俊杰手中轟出2分全壘打，為生涯第2轟、且是在雄鷹隊的首轟，幫助球隊一度逆轉；不過5局上龍隊的林孝程、張政禹敲安打，追平比分。

龍隊在8局上再度有攻勢，吉力吉撈．鞏冠敲出二壘安打後，陳品捷的打席投手王躍霖發生傳球失誤奉送1分，劉基鴻、郭天信、林孝程都敲出安打，再得2分；9局下雄鷹追回1分，不過最終龍隊還是以5比3奪下4連勝，也讓雄鷹吞下4連敗。

此戰龍隊先發投手吳俊杰雖然僅投3.1局、失掉2分，不過接著羅華韋、呂詠臻、銳歐（Rio Gomez）、林凱威都沒有失分，最後陳冠偉則是投1局失1分，由銳歐拿下本季第2勝。

雄鷹則是由施子謙先發，總計用59球投5局，被敲出6支安打，沒有出現保送，送出1次三振，失掉2分含1責失，敗投由第3任投手王躍霖吞下。（編輯：陳政偉）1130510