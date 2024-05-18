龍隊劉基鴻打擊漸升溫 葉君璋：正常循環

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（中央社記者謝靜雯台北18日電）味全龍隊開季打者劉基鴻、郭天信打擊慢熱，近期才漸升溫，總教練葉君璋認為在職業運動是正常現象，過去幾年打者成績好，投手想突破打者必須變更強，整體投手進步看得見。

味全龍隊打線倚賴的2名打者郭天信、劉基鴻今年開季打擊狀況慢熱，龍隊重砲劉基鴻去年整季敲出16轟，也以單季136支安打、拿下年度安打王，今年目前為止僅敲出1轟，5月開始打擊慢慢升溫。

龍隊總教練葉君璋談起陣中打者表現則有不同的觀察角度，他認為普遍看起來今年各隊的投手都提升很多，勢必對打者造成衝擊，但這是正常現象，郭天信、劉基鴻開季狀況雖然不是很好，但近期都有慢慢提升的趨勢、不需要太擔心。

葉君璋分析，過去中職有過幾年打者成績很好，投手為了要壓制打者需要努力突破、變得越來越強，相對的，當投手能力整體提升，打者也會想要突破投手，會變得越來越強，這就是職業運動的正常循環。

葉君璋提到，從基層球員素質提升也有影響，這幾年中職有出現一些很不錯投手，其他球員看到了之後也會想要追上、有想競爭的心態出現，投手本身的能力提升，可以看見整體投手群的進步。（編輯：李亨山）1130518