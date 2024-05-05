張政禹生涯第800打席開轟 首轟球等兒子出生留腳印

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（中央社記者謝靜雯台北5日電）中職味全龍隊張政禹在中職生涯第800打席首轟終於出爐，完成丈母娘的期許，趕在登記結婚前完成首轟，要等著兒子出生在首轟球印上腳印，今天率隊以7比0勝台鋼雄鷹、獲MVP。

味全龍隊野手張政禹2019年選秀獲選，今年是上到一軍第4個球季，今天在天母棒球場與台鋼雄鷹隊比賽，2局下敲出2分砲、為個人中職生涯首轟，以249場出賽、800打席、714打數敲出生涯首轟，為龍隊史最晚開轟紀錄。

張政禹今天總計4打數敲出2支安打，貢獻3分打點，獲選單場最有價值球員（MVP）；開轟後踩著「歐洲步」回本壘，並有「撒粉」慶祝動作。

張政禹賽後受訪解釋，「歐洲步」是跟美國職棒邁阿密馬林魚二壘手齊澤姆（Jazz Chisholm Jr.）學的開轟動作，而今年也跟野手劉基鴻有新的慶祝動作，開轟就要致敬美國職籃NBA球星詹姆斯（LeBron James），做出「撒粉」動作，「沒想到劉基鴻還沒完成，我先做到了。」

龍隊總教練葉君璋表示，張政禹本來就是打擊滿有天分的球員，但之前太想要追求長打，反而打不太出來，今天有感覺到不特意去追求長打，反而有不錯的結果。

張政禹表示，下午比賽對左打沒有逆風，打到球當下就有覺得咬中球心，「全壘打等了4年才終於開張、真的滿久的。」

張政禹近期好事連連，他透露今天開轟算是完成丈母娘的期許，丈母娘表示開轟才可以娶她女兒，本來就預計下週登記結婚，剛好完成期許，這發全壘打要送給預計9月出生的兒子當禮物，到時打算印上兒子的腳印。（編輯：張雅淨）1130505