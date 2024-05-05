張政禹生涯首轟、鋼龍先發勝 助龍隊擊敗雄鷹

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（中央社記者謝靜雯台北5日電）中職味全龍隊張政禹生涯第800打席開轟，今天單場2安3打點，個人中職生涯首轟出爐，龍隊先發投手鋼龍本季首場一軍先發5局無失分，率隊以7比0擊敗台鋼雄鷹、奪下近期2連勝。

龍隊今天繼續在主場天母棒球場迎戰台鋼雄鷹隊，派出洋投鋼龍（Drew Gagnon）先發，鋼龍本季因為落枕沒趕上開季，今天首場一軍先發，總計用85球投5局，被敲出6支安打，投出6次三振、2次四死球保送，無失分，奪下個人本季首勝。

龍隊總教練葉君璋表示，鋼龍今天先發投得很好，之前調整的時候看起來不是很順暢，可能正式比賽比較興奮，表現比想像中好。

鋼龍今天先發5局都有讓雄鷹隊打者上壘，2到4局都被攻占得點圈，但葉君璋表示，比賽遇到這種狀況也是正常，都可以順利化解比較重要。

龍隊2局下2人出局後林辰勳率先敲出安打，張政禹敲出2分砲幫助球隊取得2比0領先，也是個人中職生涯首轟。龍隊3局下靠著張祐銘安打、暴投、劉基鴻觸身球保送，陳品捷安打添分，再靠著郭天信高飛犧牲打送回第4分。

龍隊5局下攻勢再起，劉基鴻率先敲出二壘打，1人出局後郭天信高飛犧牲打再添1分，陳思仲安打推進，林辰勳獲得保送，張政禹補上安打，送回團隊第6分。龍隊6局下再靠著失誤、劉基鴻安打、陳品捷滾地球多添1分保險分。

龍隊近兩場比賽打線發揮不錯，葉君璋也提到看得出來球員擊球內容有改變，昨天就已經做得不錯、今天又更好。（編輯：張雅淨）1130505