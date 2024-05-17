張政禹左膝前十字韌帶斷裂 不須動刀休約2個月

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（中央社記者楊啟芳台北17日電）中職味全龍隊總教練葉君璋今天表示，陣中內野手張政禹因為左膝前十字韌帶斷裂，至少要休息2個月，但不需要動手術。葉君璋笑說，以前自己兩膝韌帶都斷了，僅休息3天。

近期龍隊游擊手都由新秀劉俊緯來守，原本主力游擊手張政禹因為左膝前十字韌帶斷裂而缺陣。葉君璋指出，目前張政禹的傷勢不用開刀，但可能需要一點時間復原，等發炎症狀好轉、不會痛之後再加強受傷部位。

至於需要休息的時間，葉君璋表示，之前吉力吉撈．鞏冠有一樣傷勢時，休息了約2個月。葉君璋開玩笑說：「他也可以休1年沒關係，就看他受不受得了。」

葉君璋分享以前自己在當球員時，曾經撲壘撲到兩邊膝蓋韌帶都斷裂，但當時僅休息3天就再上陣。

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葉君璋指出，比起預估幾個月可以歸隊，張政禹自己的感覺比較重要，「看膝蓋有沒有不舒服、有沒有力量，要依照他自己的感覺，還有體能教練、防護員評估，才能知道真正的時間」。

近期中職多名選手有左膝前十字韌帶傷勢，包括樂天桃猿成晉、統一獅隊林靖凱，2人都動手術治療，因此本季報銷。葉君璋說明，這個傷勢主要是跑壘造成，可以理解，因為現在球員都滿拚的，想要爭取機會，想要有好表現，所以受傷機會就會比較高。（編輯：管中維）1130517