林靖凱左膝韌帶撕裂將動手術 本季報銷
2024/5/15 17:47（5/15 18:16 更新）
（中央社記者楊啟芳台北15日電）中職統一獅隊球團今天表示，主力游擊手林靖凱確認左膝前十字韌帶撕裂，將在21日動手術，初估10個月才能歸隊，本季確定無法再上場，不過遭觸身球的許哲晏已無大礙。
統一獅隊8日作客洲際棒球場與中信兄弟交手，林靖凱在5局上擊出中外野安打，衝往二壘時因滑壘不慎衝力過大，撞擊壘包後當場倒地不起，最後被擔架抬出場。
獅隊球團今天表示，林靖凱近日消腫後至醫院診斷，確認左膝前十字韌帶撕裂，需要開刀治療，球隊預計在21日安排林靖凱開刀手術，術後將開始休養及復健，初步預計需要10個月才能重返球場。
除了林靖凱外，獅隊另外一名游擊手許哲晏在11日因為被觸身球打到手而退場，獅隊球團表示，許哲晏初步治療後，已無大礙已可投入賽事。（編輯：吳協昌）1130515
- 林靖凱左膝韌帶撕裂將動手術 本季報銷2024/05/15 17:47
- 2024/05/15 17:33
- 2024/05/15 16:57
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
黃勇傳遭統一獅開除 經紀公司：有個人財務問題