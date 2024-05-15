林靖凱左膝韌帶撕裂將動手術 本季報銷

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（中央社記者楊啟芳台北15日電）中職統一獅隊球團今天表示，主力游擊手林靖凱確認左膝前十字韌帶撕裂，將在21日動手術，初估10個月才能歸隊，本季確定無法再上場，不過遭觸身球的許哲晏已無大礙。

統一獅隊8日作客洲際棒球場與中信兄弟交手，林靖凱在5局上擊出中外野安打，衝往二壘時因滑壘不慎衝力過大，撞擊壘包後當場倒地不起，最後被擔架抬出場。

獅隊球團今天表示，林靖凱近日消腫後至醫院診斷，確認左膝前十字韌帶撕裂，需要開刀治療，球隊預計在21日安排林靖凱開刀手術，術後將開始休養及復健，初步預計需要10個月才能重返球場。

除了林靖凱外，獅隊另外一名游擊手許哲晏在11日因為被觸身球打到手而退場，獅隊球團表示，許哲晏初步治療後，已無大礙已可投入賽事。（編輯：吳協昌）1130515