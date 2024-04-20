潘威倫中繼奪生涯149勝 獅隊擊敗悍將7連勝

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（中央社記者謝靜雯台北20日電）中職統一獅隊投手潘威倫本季首場出賽，今天中繼投2.2局無失分，隊友火力支援，獅隊終場以7比1擊敗富邦悍將隊、拿下7連勝，潘威倫奪下生涯第149勝，也是睽違583天的勝投。

統一7-ELEVEn獅隊今天將42歲投手潘威倫升上一軍，在台南棒球場主場與富邦悍將隊比賽，獅隊先發投手林詔恩投4局失1分退場，潘威倫5局接手中繼。

潘威倫5局上讓悍將打者3上3下，6局上1人出局後被范國宸敲出安打，接著讓申皓瑋敲出雙殺打、化解失分危機，7局上續投，被首名打者高國麟敲出安打，2人出局後退場，由洋投裴瑞茲（Hector Perez）接手登板穩守無失分。

潘威倫今天總計用29球投2.2局，被敲出2支安打，沒有投出三振和保送，無失分，拿下個人本季首勝、中職生涯第149勝，也是繼2022年9月15日後，睽違583天的一軍勝投。

獅隊今天3局下陳重羽、林靖凱接連安打，再靠著盜壘、暴投跑回追平分，2人出局後陳傑憲安打幫助球隊取得2比1領先。

獅隊4局下1人出局後陳重廷、潘傑楷、陳重羽、林靖凱接連安打串聯，單局攻下3分、奠定勝基，7局下林靖凱率先敲出安打、對手守備失誤，2人出局後陳鏞基安打送回團隊第6分，8局下何恆佑敲出陽春砲添分，個人中職生涯首轟出爐。

獅隊搶下近期7連勝，野手林靖凱單場3安2打點，獲選單場最有價值球員（MVP）。（編輯：龍柏安）1130420