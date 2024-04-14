潘傑楷敲超前安獲MVP 獅隊擊敗雄鷹3連勝

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（中央社記者謝靜雯台北14日電）中職統一7-ELEVEn獅隊今天與台鋼雄鷹隊比賽攻勢往來，7局下獅隊靠著潘傑楷敲出超前比數安打，終場以4比3贏得近期3連勝，潘傑楷獲選單場最有價值球員（MVP）。

獅隊開季維持不錯戰績，今天在主場台南棒球場與台鋼雄鷹隊交手，獅隊先發投手古林睿煬開賽有狀況，1局上單局投出3次四壞保送，加上隊友守備失誤、被藍寅倫敲出安打，開賽失掉2分。

古林睿煬投到6局2人出局後又有狀況，接連被敲2支安打後退場，獅隊換上江承峰接替投球，順利抓下第3個出局數，沒有多掉分數。

獅隊2局下先追回1分，雄鷹隊7局上再靠著觸身球保送、四壞保送、洋砲魔鷹（Steven Moya）安打添分取得3比1領先。

獅隊7局下追分，許哲晏內野安打、林佳緯安打推進，邱智呈保送上壘，滿壘時陳傑憲遭觸身球保送先擠回1分，林安可敲出內野高飛必死球，因對手守備失誤跑回追平分，2人出局後潘傑楷適時安打幫助球隊超前比數。

獅隊先發投手古林睿煬投5.2局失掉2分非責失分、無關勝敗，江承峰中繼0.1局無失分，裴瑞茲（Hector Perez）中繼投2局失1分、獲得勝投，陳韻文後援1局投出2次三振、無失分，拿下個人本季第3次救援成功。

獅隊贏得近期3連勝，目前開季11場比賽打完，戰績9勝2敗，暫居第1名，排名第2的中信兄弟戰績6勝5敗。（編輯：管中維）1130414