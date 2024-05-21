勝騎士先發奪本季第6勝 率獅擊敗龍中止2連敗

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（中央社記者謝靜雯台北21日電）中職統一獅隊今天客場與味全龍隊交手，獅隊先發投手勝騎士7局無失分、好投壓制，奪下個人本季第6勝，潘傑楷敲出個人本季第3轟，獅隊終場以5比0搶勝、中止近期2連敗。

統一7-ELEVEn獅隊今天在天母棒球場與味全龍隊交手，獅隊派出目前陣中最穩定的洋投勝騎士（Mario Sanchez）先發，開賽稍微有狀況，單局投出2次四壞保送，但沒有失掉分數。

勝騎士2局過後回穩，從1局下最後一個出局數算起，連抓7個出局數，直到4局下才被首名打者郭天信敲出安打，但接著連飆3K、沒讓龍隊延續攻勢。

勝騎士6局下再有危機，被吉力吉撈．鞏冠敲出安打，再被劉基鴻敲出二壘打攻占得點圈，但三振化解危機，7局下讓龍隊打者3上3下、完成投球任務。

獅隊今天開賽積極搶分，1局上1人出局後陳傑憲、陳鏞基接連安打，2人出局後陳重廷適時安打送回球隊第1分，2局上陳重羽率先敲出安打，2人出局後陳傑憲二壘打送回團隊第2分。

獅隊潘傑楷4局上敲出陽春砲、為個人本季第3轟，5局上陳傑憲敲出內野安打，陳鏞基安打推進，1人出局後陳重廷高飛犧牲打送回團隊第4分，9局上再靠著林安可適時安打多添1分保險分。

獅隊洋投勝騎士今天總計用93球投7局，被敲出4支安打，投出8次三振、2次四壞保送，無失分，4局下對郭嚴文投出的三振，為個人中職生涯第100K，好投壓制奪下個人本季第6勝，獲選單場最有價值球員（MVP）。

龍隊本土投手王維中今天用103球投4.2局，被敲出8支安打，包括1發全壘打，投出4次三振、2次四壞保送，失掉4分責失分，吞下個人本季第3敗。（編輯：張雅淨）1130521