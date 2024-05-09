陳鏞基連2天猛打賞 獅隊奪3連勝戰績持續獨走

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（中央社記者楊啟芳台北9日電）中職今天在洲際球場賽事，統一獅隊全場敲出16支安打，其中老將陳鏞基連2天演出3安猛打賞，加上林詔恩先發5局好投，終場獅隊以10比2擊退中信兄弟，奪3連勝戰績仍獨走。

獅隊在3局上就展開攻勢，邱智呈、陳鏞基敲安打後，林安可再敲安打帶有2分打點；5局上邱智呈遭到觸身球上壘後，陳傑憲敲安打形成一、三壘有人，陳鏞基敲二壘安打送回2分，潘傑楷再敲出1打點安打，獅隊取得5比0領先。

獅隊於7局上再度攻下大局，陳鏞基、林安可敲安打後，陳重廷選到保送形成滿壘，潘傑楷再敲安打帶有2分打點，接著許哲晏敲出二壘安打也送回2分；9局上再添1分。此戰獅隊第4棒陳鏞基3打數敲出3支安打，包辦2打點、3得分。

雖然9局下兄弟的王政順敲安打後，劉貴元、王威晨都敲出三壘安打，追回2分，不過終場獅隊仍以10比2擊退兄弟，奪下3連勝，仍戰績獨走，第2名兄弟隊的勝差達到7場，且獅隊用27場拿下21勝，再度刷新中職史上紀錄。

獅隊先發投手林詔恩此戰用86球投5局，被敲4支安打，投2次保送、5次三振，沒有失分，最終奪下本季第3勝，且為開季3連勝；接著李其峰、邱浩鈞、辛俊昇接連登板，各投1局都沒有失分，最後尹柏淮投1局失2分。（編輯：陳政偉）1130509