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林詔恩首度優質先發助獅奪勝 並列本土勝投王

2024/5/22 21:56（5/22 22:01 更新）
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中華職棒統一獅隊投手林詔恩（圖）22日先發登板迎戰味全龍隊，演出6局僅失1分好投，最終獅隊以4比2奪勝，林詔恩也拿下本季第4勝。（統一獅隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 113年5月22日
中華職棒統一獅隊投手林詔恩（圖）22日先發登板迎戰味全龍隊，演出6局僅失1分好投，最終獅隊以4比2奪勝，林詔恩也拿下本季第4勝。（統一獅隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 113年5月22日
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（中央社記者楊啟芳台北22日電）中職今天在天母棒球場的賽事，統一獅隊先發投手林詔恩首度投滿6局，演出僅失1分好投，幫助獅隊4比2擊退味全龍隊，林詔恩奪下本季第4勝，目前與徐基麟並列本土勝投王。

龍隊在1局下靠著吉力吉撈．鞏冠從林詔恩手中轟出陽春砲，先馳得點；不過2局上獅隊的郭阜林、陳重羽敲安打，攻下1分追平；5局上獅隊的許哲晏靠著三壘手失誤、投手暴投到二壘後，再利用推進、陳傑憲的高飛犧牲打跑回超前分。

獅隊的邱智呈在7局上從艾璞樂（Tyler Eppler）手中轟出2分砲，拉開比分差距；雖然龍隊的黃柏豪在8局下代打轟出陽春砲，不過最終獅隊仍以4比2擊敗龍隊，奪下2連勝，目前仍穩居第1名。

林詔恩此戰用86球投6局，被敲出4支安打，投3次保送、2次三振，僅失1分演出優質先發，為生涯首度先發投滿6局，拿下本季第4勝，獲選為單場MVP。目前林詔恩的勝投數已經追上中信兄弟徐基麟，並列本土勝投王。

談到林詔恩生涯首度優質先發，賽後教頭林岳平表示，「我們也讓他休息了一段時間（12天），盡量用這樣的方式逐漸拉長局數。」雖然林詔恩在第1局就挨轟，不過林岳平認為，對他來說反而是好的開局，「因為對方有特別在打線上針對詔恩，但他被全壘打後反而更冷靜在面對每個打席。」

林詔恩則指出，第1局自己還沒有完全進入狀況，「想說先搶1顆好球，有點疏忽了，後面就調整心態。」被問到目前已經拿下4勝，有機會往單季10勝邁進，林詔恩則說：「繼續保持，因為還很多場，把每一場做好就好了。」

至於今天敲出本季首轟的邱智呈，林岳平也稱讚他的表現，「智呈是目前球隊裡的得分開罐器，包括上壘、追加分數，是非常重要的角色。」（編輯：黃世雅）1130522

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