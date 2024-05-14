王維中5局失6分吞敗 曾頌恩4安2打點兄弟搶勝

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（中央社記者謝靜雯台北14日電）中職味全龍隊投手王維中今天先發對中信兄弟狀況不理想，投5局失掉6分責失分吞敗；兄弟隊陳俊秀本季第3轟出爐，曾頌恩單場4安2打點，率隊以9比2中止近期2連敗。

味全龍隊投手王維中先前下二軍休息調整，今天回到一軍先發對中信兄弟隊但狀況不是很理想，1局下被岳政華、曾頌恩、陳俊秀敲出安打先掉1分，再被敲出滾地球失掉第2分。

王維中3局下2人出局後再有狀況，被曾頌恩敲出安打後，被陳俊秀敲出2分砲，接著被許基宏、詹子賢、王威晨接連敲出安打，單局失掉4分。

王維中今天總計用88球投5局，被敲出9支安打，包括1發全壘打，投出3次三振，失掉6分都是責失分，吞下個人本季第2敗。

龍隊今天打線受制，僅在4局上靠著拿莫．伊漾、劉時豪、劉俊緯接連安打攻占滿壘，李凱威擊出滾地球送回第1分，吉力吉撈．鞏冠安打再添1分。

兄弟隊7局下追加分數，靠著岳東華、曾頌恩接連二壘打添分，再靠著保送、王威晨安打送回第8分；8局下高宇杰率先敲出二壘打，岳政華安打推進，1人出局後曾頌恩高飛犧牲打送回第9分。

兄弟隊今天先發投手為洋投德保拉（Jose De Paula），德保拉總計用97球投5局，被敲出9支安打，投出7次三振、3次四死球保送，失掉2分責失分，本季首勝終於開張。曾頌恩單場4打數敲出4支安打，貢獻2分打點，獲選單場最有價值球員（MVP）。（編輯：張雅淨）1130514